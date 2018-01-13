2018年第二批妖股已誕生！第三批妖股已在路上

熱門概念區塊鏈炒作降溫，部分概念股出現調整。

區塊鏈指數今日下跌1.32%，結束大漲行情。概念股走勢分化明顯，高偉達、飛天誠信、贏時勝、遠光軟件、利歐股份等調整幅度在5%以上。安妮股份、科藍軟件、新晨科技、愛康科技強勢漲停。

在區塊鏈熱潮漸退情況下，維生素概念今日發威，維生素指數大漲4.41%，領跑兩市所有概念板塊。維生素概念龍頭新和成午後漲停，最新股價創歷史新高，同時站上所有均線。金達威、浙江醫藥也相繼跟漲超6%。不過從本周整體表現來看，區塊鏈概念無疑是最搶眼的，區塊鏈指數本周累計漲幅10.65%遙遙領先其他概念板塊。

這幾只股妖氣十足

本周個股市場表現又如何呢？數據寶統計顯示，剔除近一個月上市的次新股，藍帆醫療本周累計漲幅61.12%排名第一位。該股今日收獲覆牌以來第五個漲停板，最新股價創2016年以來新高，同時單日成交量創下歷史新高。停牌期間，藍帆醫療擬58.95億元並購心臟支架制造商柏盛國際。

榮安地產本周累計上漲56.17%排名第二位，無疑成為近期最熱門的地產股。榮安地產近期持續大漲，今日收獲本周第四個漲停板，當天成交量創歷史新高。

華森制藥本周累計漲幅49.38%排名第三位，成為本周最牛次新股。該股今日午後大幅回落後，尾盤被迅速拉升，最終收漲2.01%，最新股價和成交量創上市以來新高。

漲幅較大的還有新晨科技、易見股份、易明醫藥、安妮股份、貴州燃氣等。

ST信通、ST保千裏、通達動力、*ST紫學、長纜科技等股表現不佳，本周累計跌幅居前。ST信通本周累計下跌22.62%，跌幅最大。該股自2017年12月27日覆牌後已經連續遭遇12個一字板跌停。億陽集團爆發的債務危機，被視為ST信通近期連續跌停的背後推手。多位市場分析人士認為，在控股股東的債務危機沒有根本解決之前，ST信通股價走勢難言樂觀，而一旦股價繼續下跌，億陽集團所持有的上市公司股權面臨的平倉風險就會越來越大。同樣覆牌遭遇滑鐵盧的ST保千裏今日再度跌停，這已經是覆牌以來第10個一字板跌停，最新股價創2016年以來新低。

主力資金大幅撤離電子板塊

主力資金又有哪些新動作？數據顯示，本周僅銀行、家用電器2個行業主力資金呈凈流入狀態，較上周範圍縮小。電子、機械設備、化工、有色金屬行業主力資金凈流出逾60億元，其中電子行業被主力資金大幅拋售，本周主力資金凈流出92.81億元。

個股方面，62只個股本周主力資金凈流入逾億元，其中2只個股主力資金凈流入在10億元以上，分別是京東方A、格力電器。京東方A本周主力資金凈流入18.29億元居首，本周累計漲幅8.78%，最新股價站上所有均線。格力電器本周主力資金凈流入10.25億元，該股今日大漲4.92%，最新股價創歷史新高，A股市值突破3200億元。本周主力資金凈流入較大的還有華夏幸福、興業銀行、中信證券、青島海爾等。

4只個股本周主力資金凈流出逾10億元，分別是中國中車、方大炭素、中興通訊、士蘭微。中國中車遭主力資金大幅拋售，本周主力資金凈流出17.83億元，該股近日處於震蕩調整階段。方大炭素本周主力資金凈流出11.74億元，該股在經歷近一個月的小幅反彈後，上攻乏力，近日股價持續在10日線附近震蕩。(數據寶 梁謙剛)



來源：證券時報

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