92家醫藥上市公司年報預喜 熱衷海外“掃貨”

在醫療需求持續釋放的背景下，A股醫藥上市公司營收和凈利潤增速持續回暖。據證券時報記者統計，截至1月12日，107家醫藥上市公司發布年度業績預告，其中92家業績預喜，占比達85.98%。

值得一提的是，頻繁的產業並購成為醫藥上市公司年報預告的一大看點。去年以來，多家公司通過投資設立境外子公司或收購重組海外資產，進入海外市場。

9家公司凈利潤翻倍

在業績預喜的92家醫藥上市公司中，24家預增，51家略增，15家續盈，2家扭虧。億帆醫藥、健康元、麗珠集團、新和成、上海萊士、信立泰、必康股份等7家公司預計全年凈利潤在10億元以上。

泰格醫藥、紫鑫藥業、藥石科技、亞寶藥業、潤達醫療、健康元、永安藥業、麗珠集團、益盛藥業等9家公司預計年報凈利潤同比增幅超100%。其中，預計年報凈利潤同比增幅最大的為亞寶藥業，達788%-818%。亞寶藥業表示，預增主因為公司重點產品、高毛利產品銷售收入增加所致。

產品價格上漲和銷售增長也是大部分醫藥上市公司業績提升的關鍵。億帆醫藥預計全年實現凈利潤11.63億-13.74億元，同比增長65%-95%。億帆醫藥稱，公司產品泛酸鈣及原B5市場行情較好，泛酸鈣價格一路攀升，從年初275元/kg上漲到750元/kg。

紫鑫藥業預計2017年全年實現凈利潤3億-3.4億元，同比增長83%-108%，主要增長原因是OTC藥品銷售收入增加較大，人參產品大幅度增加。另外，金威達、貴州百靈、東誠藥業等公司均表示，主要產品銷售持續穩定增長給公司業績帶來增長。

中國醫藥工業信息中心日前發布的《2017年中國醫藥行業經濟運行指數》指出，中國醫藥工業主營業務收入預計將超過3.3萬億元，增速將到達12.2%，在政策的驅動下，醫藥工業已成為中國經濟持續發展的引擎。

政策同樣也是影響醫藥上市公司業績的重要因素。華通醫藥在年報預告中表示，公司藥品批發、零售業務及中藥配方顆粒業務受行業相關政策和市場競爭狀況等因素影響較大,對公司利潤的影響尚存在不確定性。

譽衡藥業預計全年實現凈利潤28665萬-42998萬元，同比減少60%。公司表示，受兩票制政策推進影響，公司逐步調整現有銷售渠道，降低渠道產品庫存，產品發貨減少。還有部分產品銷售受國家醫保目錄調整影響。

產業併購加速

2017年，醫藥行業整體投資熱度不減，產業並購加速。以潤達醫療為例，公司預計年報凈利潤8857萬元至1.28億元，同比增幅76%-110%。2017年9月，公司終止收購瑞萊生物，改為與潤達醫療參與設立的產業投資基金共同以現金方式投資瑞萊生物。

在此之前，潤達醫療已經在體外診斷領域動作頻頻。2017年7月5日，潤達醫療同時發布兩則收購資產公告，公司擬以9.03億元收購長春金澤瑞醫學科技有限公司60%股權；擬以9296萬元收購上海瑞美電腦科技有限公司45%股權。股權轉讓完成後，潤達醫療分別為兩家標的公司的第一大股東。

值得關註的是，除了國內市場，不少醫藥上市公司將目光瞄向了海外。去年10月，覆星醫藥宣布以71.42億元收購印度仿制藥企業Gland Pharma 74%股權的交易完成交割。這是迄今中國制藥企業交易金額最大的海外並購案。借助此次並購，覆星醫藥藥品制造業務的國際化進程將進一步加速、注射劑等醫藥產品的市場占有率將進一步提高。

南京新百2017年11月29日發布資產重組預案，擬以發行股票購買資產的方式向母公司三胞集團收購美國生物醫藥公司Dendreon全部股權，交易總價為59.68億元。收購完成後，南京新百將擁有美國FDA批準上市的首個及唯一前列腺癌細胞免疫治療藥物Provenge的所有權。

醫藥上市公司的重組並購還往往伴隨著產業基金的設立。去年11月，海辰藥業公告擬與合作方東城投資、一村資本等共同投資，收購意大利醫療集團NMS的90%股權。同時，各方還將以此項目為切入點共同成立基金，用於此項目收購以及後續其它生物醫藥類的潛在投資並購。

泰格醫藥去年12月宣布，公司攜手泰福資本成立醫療健康產業投資基金，專注境外醫療健康領域。此外，包括九州藥業、京新藥業、眾生藥業在內的多家醫藥上市公司均表示有意進軍海外市場。

海通證券認為，2018年將是醫藥投資的大年，醫藥企業海外並購或將升溫。安信國際證券(香港)有限公司表示，未來醫藥行業將受益於醫保覆蓋面增長、人均醫療消費增長、人口老齡化以及技術革新，同時繼續承受醫保控費、價格下行的壓力，總體維持穩步增長。同時，隨著各項政策改革逐步落實，醫藥行業分化趨勢加劇。

證券時報記者 梅雙

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