康宏特別股東大會 衍生的法律問題！

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康宏環球金融(01019-HK)在2017年12月29日特別股東大會上，董事會主席裁定兩名股東不符合在股東會投票的資格，取消其投票權，理由是有兩份入稟狀向法院提出質疑其股權的有效性，因此該兩名股東的股份將不計入投票表決。因此大股東郭曉群提出的動議取消曹貴子為首的現有一班董事，及委任一班由郭曉群提名的董事，在特別股東大會被否決。 香港法治精神，以及對基本人權保障的原則，就是任何犯罪嫌疑人無論多麼可疑，都必須得到公平的審判，並在被證明有罪之前預設為無罪。同樣的道理，在民事訴訟中，被告人的權利或財產（在這種情況下，是股東的投票權），直到對他/她被定罪前，誰都不能剝奪。況且，被告有權一直上訴推翻下級法院的任何判決，直至上訴至終審法院為止。康宏的現役管理層任意玩弄法律於股掌之中，沒有經過適當的司法程序，僅僅依靠有人對這些股東提起法律訴訟這一點，就剝奪了股東應有的投票權。康宏的行為等於向香港司法制度摑了一巴掌，把社會的核心價值置於危險境地。 召開股東會的主席辯解說，經過公司顧問的充分考慮和指導，公司章程授權他根據個人的判斷否決股東表決權。更荒謬的是，主席以為了「盡快刊發投票表決結果」為理由，居然任意通過點算另一名持股比例較小，但一樣是入稟狀答辦人的股東票數。如果僅僅因為股東股權有效性被入稟法庭，該股東就被禁止在股東大會上投票的話，我們可能要準備接受，一個會議主席純粹因為看不順眼一個股東，便不允許他(她)在股東大會上投票，主席的裁決缺乏法律依據。 如果這種旁門左道的行為成了香港上市公司股東會的先例，那麼下一次，無論出於何種原因，如果有人想要阻止另一位股東投票，那麼只需要提交一份入稟狀，質疑該股東的股權合法性便大功告成，不必經過適當的審判，亦不必考慮案情，只要效法康宏董事會的做法，便可以為所欲為，任意DQ股東的投票權利。為了完整起見，在康宏的鬧劇中，康宏是提呈法庭入禀状的原告人，其中會議主席本人正是公司董事會的董事，有點兒自編、自導、自演！ 監管機構在那裏 雖然香港的訴訟程序長期以來被批評為冗長而令人沮喪，但確保被告得到公平的對待,不會出現未審先判。康宏濫用香港冗長的訴訟程式，通過向法庭提呈入稟狀為藉口，任意行使公司章程賦予的權力來實現他/她的意圖。 而這妄為的行動似乎正在得到監管機構的支持！根據上市規則，康宏作為香港上市公司，按《證券及期貨條例》及《上市條例》受到證監會及香港交易所的監管。縱使如此，監管機構迄今一直保持緘默，並且對此視而不見。 快速瀏覽證監會網站，可以看出證監會的一個重要執行理念，就是通過起訴和取消那些對股東造成壓迫或不公平損害的董事，濫用其職位的上市公司及其董事的不當行為。 同樣，香港交易所有權取消不具備適當技能，或不能以謹慎和勤勉的態度運用決策權的董事的資格。 康宏濫用訴訟程式會否成為香港上市公司的先例，給予主席在股東大會藉口，任意否決股東投票的權利。郭曉群表明會上訴，推翻12月29日特別股東大會結果。 作者為智易東方證券行政總裁藺常念