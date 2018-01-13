新銳醫藥(06108-HK)就證監指有交易涉失實設獨立董事委員會調查

新銳醫藥(06108-HK)公布，就證監會已於2017年10月6日發出第8(1)條指令，自2017年10月6日起暫停公司股份買賣，原因為證監會認為(其中包括)，公司有關收購SaikeInternationalMedicalGroupLimited之50%權益及收購恒雅國際有限公司(現稱WinHealthInternationalCompanyLimited)之15%權益，與Saike收購事項之公告可能載有重大失實、不完整或具誤導性之資料。

鑒於暫停買賣事件，董事會已成立獨立董事委員會，由兩名獨立非執行董事李倩明及梁志堅組成，其中李倩明獲委任為獨立董事委員會主席。獨立董事委員會之主要職責範圍包括：對有關該等收購事項的問題展開獨立調查，並於需要時徵詢外部法律或其他獨立專業意見；及處理有關暫停買賣之問題及事宜。

公司將適時作出進一步公告，以向公司股東及有意投資者提供有關獨立董事委員會的最新調查進展。股份買賣將繼續暫停直至另行通告為止。

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