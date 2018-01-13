同得仕(00518-HK)終止向原主席售服飾產品之設計及零售業務

同得仕(00518-HK)公布，終止向主席董華榮及其妻王鳳蓮各持50%股權的樂錦有限公司，出售昇陽(海外)全部已發行股本，以及昇陽(海外)欠集團的股東貸款約3.565億元、以及同得仕貿易全部已發行股本，總代價1.57億元，估計出售有賬面收益約2420萬元。若出售事項完成後，同得仕餘下集團將繼續開展製造業務及貿易業務。

董事會認為此等終止協議不會對集團的營運造成任何重大不利影響，終止交易是由於自磋商及簽訂買賣協議起至今已歷經一段較長時間，經審慎周詳考慮後，董事會認為根據買賣協議當前的條款及條件，終止出售事項符合公司最佳利益。董事會將繼續尋求戰略計劃，透過重組製造業務及出售高成本之零售業務，以便重新分配更多資源至利潤更高之領域(如貿易業務)，從而提升集團於價值鏈當中之地位。公司將於取得任何重大進展時及時知會股東。

昇陽(海外)從事零售業務，涉及自有品牌「betu」服飾產品之內部產品設計，並透過於中國的自營商店、特許經營店及合作商店銷售。同時於浙江杭州擁有1幢現租予獨立第三方作投資物業用途的寫字樓，於深圳擁有「同得仕大廈」作工業用途，惟製造活動逐步停止，並持有中山同得仕的製造業務及其生產設備。

昇陽(海外)於2016年度與2017年度分別虧損1904.9萬元與8638.9萬元。於2017年3月31日，昇陽(海外)之未經審核綜合資產總值及淨負債值分別約為2.2億元及2.142億元

另外，董華榮已辭任公司董事會主席，自今年1月12日起生效，因董華榮希望將更多時間用於改善身體狀況。現任執行董事董孝文已獲委任為董事會主席、董事會薪酬委員會成員及董事會提名委員會主席；及現任執行董事董偉文已獲委任為公司董事總經理及根據上市規則第3.05條所界定之公司授權代表。

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