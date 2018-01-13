重鋼(01053-HK)控股股東押股作為其24億元人民幣借款擔保

重慶鋼鐵股份(01053-HK)公布，公司於2018年1月12日收到公司控股股東重慶長壽鋼鐵有限公司出具的《關於股份質押的告知函》，函中顯示：長壽鋼鐵已將其持有公司約20.9698億股無限售流通股質押給了國家開發銀行。
長壽鋼鐵為出質人，國開行為質權人，質押登記日為2018年1月11日，相關證券質押登記手續已辦理完畢。本次股份質押期限自2018年1月11日起，至向中國證券登記結算有限責任公司辦理質押登記解除為止。本次股份質押目的用於為長壽鋼鐵向國開行借款24億元人民幣提供擔保，借款期限7年(即從2017年11月30日至2024年11月29日止)，此款項已用於長壽鋼鐵執行《重慶鋼鐵股份有限公司重整計劃》。長壽鋼鐵具備資金償還能力，暫無可能引發的風險。截至本公告日，長壽鋼鐵共持有公司約20.9698億股，佔公司總股本的23.51%；上述質押後，長壽鋼鐵累計質押的公司股份數量約為20.9698億股，佔其持股總數的100%，佔公司總股本的23.51%。
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