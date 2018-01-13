香港財政司司長：幫「較邊緣」市民上樓 擔心會是「好心做壞事」

財政司司長陳茂波出席港台的《眾言堂》時表示表示，政府在賣地以及印花稅收入都多，估計今年財政盈餘相當高，以現時政府財政實力，可更積極有為，投資給未來發展以及推出關愛社群的措施。

陳茂波又說，千萬不要在這階段幻想政府會對樓市辣招減辣，目前仍未有條件。

他說，現時樓價高，市民難上樓，他感到非常不安樂。他說，現時樓價水平屬「超高」，有研究過調整按揭成數的限制，有些想置業的人士有能力供款，不過因首期多而感到壓力，政府對此很上心，但需要審慎。因為如果此時協助一些負擔能力「較邊緣」的人入市，如放寬按揭成數限制，正如有些評論都擔心會是「好心做壞事」，令這些市民「接火棒」，一旦市場出現調整，這群人受的傷害就最大。

陳茂波說，經歷過亞洲金融風暴後的跌市，政府行事要審慎，亦要避免被誤解為政府「減辣」，為樓市推波助瀾。

他說，過去土地及住宅供不應求，因此要同時壓抑投資炒賣需求及盡快增加供應。陳茂波指供應近年正在增加，目前沒有條件減辣。至於會否推出住宅空置稅，他說本港住宅空置率很低，政策局考慮時認為不一定要實施空置稅。

新一份財政預算案將於下月28日公布，陳茂波表示，本財政年度私人住宅土地供應共可興建約24000個單位，較目標多出35%，所以土地收入較多，加上股市及樓市暢旺，印花稅收入亦多，因此估計今年財政盈餘數字相當高。

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