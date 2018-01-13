主權債哀鴻遍野之際 騰訊(00700-HK)“史上最大規模發債”被瘋搶

騰訊(00700-HK)史上規模最大的一次債券發行被市場瘋搶。

英國《金融時報》稱，騰訊此次計劃發債50億美元，而銷售訂單金額已經飆升至400億美元。本次發債周四已於結束。據彭博社，這是騰訊發行的最大規模美元債券，也是自2015年以來首次發行債券。

報道稱，此次騰訊新發行的10年期和20年期美元債券收益率分別為3.6%和3.93%。騰訊5年期固定利率美元債券收益率為2.99%。

Market Axess數據顯示，此次騰訊新發行的10年期美元債收益率略高於阿裏巴巴不久前發行的同期美元債。在阿裏巴巴11月發售的70億美元的債券中，10年期債券收益率為3.58%。

騰訊此次發售的債券被穆迪評為A2級，低於阿裏巴巴債券的評級水平。標普給出的評級為A-。

而騰訊此次發債受到市場追捧的盛景，在阿裏巴巴的上次發債時就曾上演過。華爾街見聞當時提及，阿裏當時70億美元創出2017年亞洲非銀企業發債記錄，最終獲得410億美元的超額認購。

兩家互聯網巨頭只是中國企業發債熱潮的一部分。路透社數據顯示，2017年，除日本之外的亞太企業新發行的美元債規模創紀錄地達到3770億美元，同比大增40%。

Dealogic的統計數據顯示，中國企業的美元債發行量在當年新增量中占比近半。相比之下，去年中國在岸債券發行量約500億美元，只有前一年的三分之一左右。

野村控股本周四發布的一份研究報告顯示，與阿裏巴巴相比，騰訊的凈現金頭寸較低，杠桿率略高。野村證券分析師寫道：“我們認為，阿裏巴巴積極推進新的零售業務戰略，有望實現信貸指標。”

此次騰訊發行美元債恰逢美國國債遭遇一小波拋售潮，收益率升至高位。十年期美債收益率本周一度升穿2.5%，高至2.597%水平，當前交投於2.552%附近。30年期美債收益率也升至2.88%附近。

被視為老債王的格羅斯本周初發出了振聾發聵的言論：“債券熊市正式確立，5年、10年期美國國債的25年長期趨勢線已經下破。”

本文來自華爾街見聞

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