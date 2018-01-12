◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月12日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23932 5027 476.07 0059 富邦金融 15070 4973 303.04 0058 富邦發達 7401 4196 176.38 0051 元大中型100 10972 9500 115.49 0055 元大MSCI金融 32642 38154 85.55 00704L 台新MSCI台灣正2 4238 5378 78.80 0054 元大台商50 9145 12124 75.43 00707R 元大S&P日圓反1 4322 5855 73.82 00657 國泰日經225 4390 6028 72.83 00702 國泰標普低波高息 9211 13688 67.29 0052 富邦科技 3775 6000 62.92 00714 群益道瓊美國地產 3470 5567 62.33 00691R 兆豐藍籌30反1 2857 4606 62.03 0053 元大電子 3735 6988 53.45 00705R 台新MSCI台灣反1 3855 7315 52.70 00698L 元大美債7-10正2 2751 5649 48.70 00635U 元大S&P黃金 23054 50514 45.64 00692 富邦公司治理 49946 114280 43.70 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 0061 元大寶滬深 161490 441616 36.57 00663L 國泰臺灣加權正2 2117 6309 33.56 006206 元大上證50 52497 157278 33.38 00652 富邦印度 3635 11035 32.94 00689R 國泰20年美債反1 1638 5389 30.40 00688L 國泰20年美債正2 1383 4615 29.97 00667 元大韓國 1616 5429 29.77 00649 FH香港 2905 10772 26.97 008201 BP上證50 719 2749 26.15 006207 FH滬深 43708 171392 25.50 00634R 富邦上証反1 14422 57256 25.19