中證監：IPO企業的控股股東、實控人不得為“三類股東”

對于IPO企業中存在“三類股東”的問題，中國證監會新聞發言人常德鵬表示，2015年以來新三板挂牌企業的增多，部分IPO企業出現了“三類股東”問題，鑒于其有特殊性，存在層層嵌套和高杠杆等問題，證監會在IPO發行審批的過程中重點關注，此前部分在審企業對“三類股東”有主動清理的做法，考慮到“三類股東”對IPO政策和新三板發展問題，證監會非常慎重，經過研究論證，近期明确了新三板企業存在“三類股東”的監管政策。

常德鵬介紹，一是基于證券法、公司法和IPO規章等要求，公司穩定性和控股股東的明确性是基本條件，需确保控股股東履行誠信義務，要求控股股東、實控人不得為“三類股東”，二是要求需納入金融監管;三是為從源頭上防範利益輸送，從嚴監管高杠杆結構化産品和層層嵌套的主體，存在“三類股東”的需提出符合要求的整改計劃，并做穿透式披露，并要求中介機構對利益相關人在“三類股東”的持有權益方面進行核查;四是要求“三類股東”對存續期作出合理安排。

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