印度超越德國躍居全球第4大汽車市場

在世界汽車市場，新興市場國家正在崛起。印度2017年新車銷量達到401萬輛，超過德國躍居世界第4位。有分析認為，印度到2020年將超過日本。而在世界第一的中國市場，2017年純電動汽車等的銷量增長約5成。新興市場國家的汽車市場不僅在數量增長方面，在技術創新方面也在成為世界的主戰場。

1月11日，印度汽車工業協會(SIAM)發布的數據顯示，2017年12月銷量同比增長14%，達到32萬2074輛。2017全年銷量同比增長10%，達到約401萬輛，創出了曆史新高。

印度是全球第二大人口大國，約有13.4億人，年輕人口比例也很高。英國調查公司IHS Markit預測，印度新車銷量今後將維持年率近1成的增長，到2020年將超過日本，躍居世界第3位。

印度汽車市場在10年的時間内擴大至2倍。其背後存在經濟增長帶來的收入增加。世界銀行的數據顯示，印度人均國内生産總值(GDP)2016年達到約1700美元，比2007年(約1020美元)增加了7成。

在中國，汽車需求爆發式增長是在人均GDP超過3000美元之後。印度的人均GDP尚未超過3000美元，但以農村地區為中心，買車的消費者正在增加。其中，首次買車的人被認為占到整體的約3成。

在占整體8成的乘用車領域，最大制造商、鈴木旗下子公司“瑪魯蒂鈴木”的銷量比上年增長15%，超過160萬輛。市場份額達到49.6%，比上年提高2.6個百分點。

在印度，自2014年莫迪上台以來，截至2016年度(2016年4月~2017年3月)，實際GDP保持了7%左右的高增長。2017年度由于引進新稅種等影響，僅實現約5~6%的增長率，但很多觀點認為2018年度的增長率將進一步提高。

但首都新德裡等地的道路建設尚不完備，交通堵塞正在慢性化。在今後的增長進程中，基礎設施的整備成為課題。

文章來源：日經中文網

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