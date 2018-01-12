2017年中國進出口總值增長14.2% 扭轉連續兩年下降局面

1月12日從國新發布客戶端獲悉，國務院新聞辦今日舉行2017年進出口情況新聞發布會，海關總署新聞發言人黃頌平表示，2017年，世界經濟溫和複蘇，國内經濟穩中向好，推動全年中國外貿進出口持續增長。

據海關統計，2017年，中國貨物貿易進出口總值27.79萬億元人民币，比2016年(下同)增長14.2%，扭轉了此前連續兩年下降的局面。其中，出口15.33萬億元，增長10.8%;進口12.46萬億元，增長18.7%;貿易順差2.87萬億元，收窄14.2%。具體情況有以下幾個方面：

一、進出口值逐季提升，同比增速趨緩。2017年，中國進出口值逐季提升，分别為6.17萬億元、6.91萬億元、7.17萬億元和7.54萬億元，分别增長21.3%、17.2%、11.9%和8.6%。

二、一般貿易進出口較快增長，比重上升。2017年，中國一般貿易進出口15.66萬億元，增長16.8%，占中國進出口總值的56.4%，比2016年提升1.3個百分點，貿易方式結構有所優化。

三、對前三大貿易夥伴進出口同步增長，與部分“一帶一路”沿線國家進出口增勢較好。2017年，中國對歐盟、美國和東盟進出口分别增長15.5%、15.2%和16.6%，3者合計占中國進出口總值的41.8%。同期，中國對俄羅斯、波蘭和哈薩克斯坦等國進出口分别增長23.9%、23.4%和40.7%，均高于總體增幅。

四、民營企業進出口增長，比重提升。2017年，中國民營企業進出口10.7萬億元，增長15.3%，占中國進出口總值的38.5%，比2016年提升0.4個百分點。其中，出口7.13萬億元，增長12.3%，占出口總值的46.5%，繼續保持出口份額居首的地位，比重提升0.6個百分點;進口3.57萬億元，增長22%。

五、中西部和東北三省進出口增速高于全國整體。2017年，西部12省市外貿增速為23.4%，超過全國增速9.2個百分點;中部6省市外貿增速為18.4%，超過全國增速4.2個百分點;東北三省外貿增速為15.6%，超過全國增速1.4個百分點;東部10省市外貿增速為13%。區域發展協調性增強。

六、機電産品、傳統勞動密集型産品仍為出口主力。2017年，中國機電産品出口8.95萬億元，增長12.1%，占中國出口總值的58.4%。其中，汽車出口增長27.2%，計算機出口增長16.6%，手機出口增長11.3%。同期，傳統勞動密集型産品合計出口3.08萬億元，增長6.9%，占出口總值的20.1%。

七、鐵礦砂、原油和大豆等大宗商品進口量價齊升。2017年，中國進口鐵礦砂10.75億噸，增加5%;原油4.2億噸，增加10.1%;大豆9554萬噸，增加13.9%;天然氣6857萬噸，增加26.9%;成品油2964萬噸，增加6.4%。此外，進口銅469萬噸，減少5.2%。同期，中國進口價格總體上漲9.4%。其中，鐵礦砂進口均價上漲28.6%，原油上漲29.6%，大豆上漲5%，天然氣上漲13.9%，成品油上漲25.3%，銅上漲28%。

八、12月中國外貿出口先導指數回落。2017年12月，中國外貿出口先導指數為41.1，較上月回落0.7，表明2018年一季度中國出口仍面臨一定壓力。其中，根據網絡問卷調查數據顯示，當月，中國出口經理人指數為44.2，較上月回落0.6;新增出口訂單指數、出口經理人信心指數分别回落0.4、1.2至48.3、50，出口企業綜合成本指數回升0.4至20.5。

黃頌平說，總的看，2017年，中國外貿回穩向好的基礎不斷鞏固，發展潛力正逐步得到釋放。

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