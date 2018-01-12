騰訊(00700-HK)2015年以來首次發行離岸債券：規模達50億美元 穆迪評級不及阿里巴巴

北京時間1月12日早間消息，彭博社援引知情人士消息稱，騰訊(00700-HK)已獲得國家發改委批準，發行多達50億美元的離岸債券。這是該公司發行的最大規模的美元債券，也是自2015年以來首次發行債券，令外界聯想到阿里巴巴的債券發行。

本次債券的5年、10年和20年期固定利率定為65個基點、105個基點和105個基點，分別高於美國國債的固定利率，相比之家，最初的指導價格為95個基點、130個基點和135個基點。彭博社公布的數據顯示，這家中國互聯網公司還以高出3月期倫敦銀行同業拆息60.5個基點的浮動利率價格，發售5年期票據。

2017年11月，阿里巴巴發售了70億美元的債券，其中包括10年期和20年期債券，利率分別為108個基點和118個百分點。騰訊債券被穆迪投資者服務公司評為A2級，低於阿里巴巴債券的水平。

野村控股本周四發布的一份研究報告顯示，與阿里巴巴相比，騰訊的凈現金頭寸較低，杠桿率略高。野村證券分析師寫道：“我們認為，阿里巴巴積極推進新的零售業務戰略，有望實現信貸指標。”

香港的百達資產管理有限公司大中國債券部門主管Cary Yeung在騰訊債券定價前指出，“雖然騰訊和阿裏巴巴的經營領域略有差異，但兩家公司的證券價值大同小異，因為在投資者看來，它們顯示著中國在轉向技術驅動型經濟中的不同實力。”

根據彭博匯整的數據，騰訊上次發行美元債是在2015年，當時總共發行了21億美元的債券；而在此之前的2014年，該公司發行了25億美元債券。

本文來自新浪科技，原標題《騰訊發行50億美元離岸債券：穆迪評級不及阿里巴巴》，授權全天候科技轉載。

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