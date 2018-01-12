【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，因油價上漲提振能源股走高，加上市場對美企季報的樂觀預期。道瓊斯指數上升 0.8% 至 25,575 點；標準普爾指數上升 0.7% 至 2,768 點；納斯達克指數上升 0.8% 至 7,212 點。

油價週四上升，因有跡象顯示美國供應收緊。紐約 2 月期油上升 0.4% 至每桶 63.80 美元。金價上升，因歐洲央行政策鷹派基調提振歐元。紐約 2 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,322.5 美元。

香港股市週四上升，內地股市個別發展。聯邦製藥（3933.HK）及石藥集團（1093.HK）分別大漲 11.1% 及 3.9%，帶動醫藥製造股跑贏大市；有消息指長三角沿江熟料價格下調，水泥股受壓，海螺水泥（914.HK）股價下跌 5.7%，華潤水泥（1313.HK）下跌 6.0%。個股方面，寶勝國際（3813.HK）公佈 12 月營收增速加快，股價上漲 5.7%。恒生指數上升 0.2% 至 31,120 點，國企指數上升 0.1% 至 12,296 點，香港股市成交金額減少 8.4% 至 1,288 億港元。上證綜合指數上升 0.1% 至 3,425 點，滬深兩市成交金額減少 7.2% 至 4,789 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 港通控股（32.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長約 200% 至 12.3 億港元，主要受惠於公司持作買賣證券投資估值，錄得 6.0 億港元之重大未變現收益（2016 年之公平值錄得 1.4 億港元重大未變現虧損），現價相當於 3.8 倍 2017 年市盈率。

◇ 莎莎國際（178.HK）公佈 2018 財年首三財季（截止 2017 年 12 月 31 日）營業額 59.4 億港元，同比增加 3.4%；第三財季營業額 22.8 億港元，按年增加 6.5%，當中港澳市場營業額按年增加 8.1%，同店銷售亦錄得 3.7% 升幅。第三季銷售狀況較上半財年為佳。

◇ 金蝶國際（268.HK）宣佈與華為簽訂戰略合作協議，雙方將在公有雲領域、大數據、人工智能、物聯網、市場推廣、國際化業務、人才培養等領域展開合作。

◇ 楓葉教育（1317.HK）宣佈以每股 9.1 港元（較最後收盤價折讓 7.8%）配售 1.1 億股（相當於現有股本 8.0%），淨集資額 9.9 億港元，將用於潛在海外收購及其他一般公司用途儲備，以擴展及增強公司現有業務。大股東持股量將從 53.8% 下降至 49.8%。

◇ 正通汽車（1728.HK）宣佈以每股 7.7 港元（較最後收盤價折讓 12.0%）配售 2.3 億股（相當於現有股本 10.0%），淨集資額 17.3 億港元，將用於發展汽車金融業務。大股東持股量將從 61.0% 下降至 55.4%。

◇ FAST RETAILING（6288.HK）發佈 2018 財年第一財季（截止 2017 年 11 月 30 日）業績，收益 6,170 億日圓，同比增長 16.7%，股東應佔溢利 785 億日圓，按年上升 12.7%。公司預計 2018 財年全年收益 20,500 億日圓，同比增加 10.1%，股東應佔溢利 1,200 億日元，按年提高 0.6%，預計派發中期及末期股息合共每股 350 日圓，與 2017 財年持平。公司股份將於今天復牌。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)