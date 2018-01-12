【復牌】創達科技(01322-HK)近11億收購數控加工設備業務 或集資

創達科技控股(01322-HK)公布，公司全資附屬公司SG (BVI) Limited向獨立第三方收購Brownstone Ventures全部股權，現金代價1.15億歐元(約10.81億港元)，將以發行票據所得淨額及內部資源撥付。

Brownstone Ventures主要於歐洲及亞洲從事設計、製造、銷售及分銷電腦數控加工設備業務並於德國擁有一座製造廠。收購事項將進一步強化公司提供精密工程解決方案的業務營運。

2018年保證溢利不低於1150萬歐元，保證溢利最終會影響第二部份的收購價。交易第一部份代價已全額以發行票據之所得款項淨額約3450萬歐元撥付，餘下代價則以銀行貸款及集團的內部資源撥付。經評估集團最近可得的內部資源，董事會認為，公司可能需要外部融資來源以為第二部份代價提供資金。為確保買方有能力支付第二部份代價，本公司將考慮使用商業銀行的適當貸款融資及潛在未來股本融資活動，以為餘下代價提供資金。

鑒於第二部份代價須於第二部份交割的條件獲達成(估計為2019年4月或前後)後十個營業日內由買方結付，因此董事認為，公司有充足時間透過適當的融資及投資活動籌集並取得足夠資金以支付最終款項。於本公告日期，公司尚未物色任何金融機構的任何合適集資機會及╱或就此訂立任何條款。

公司股份申請今日(周五)復牌。

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