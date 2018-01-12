寰宇國際金融(01046-HK)沽互娛中國(08081-HK)與中國新經濟(00080-HK)

寰宇國際金融(01046-HK)公布，於去年11月15日至今年1月11日在聯交所公開市場，進一步出售合共1.58億股互娛中國(08081-HK)，佔該股已發行股本約2.97%，總代價約529萬元，每股互娛中國平均價格0.033元。出售完成後，該公司不再持有任何互娛中國股份，並預計將錄得未經審核收益約181萬元。

寰宇國際金融於昨天亦在聯交所公開市場出售1.32億股中國新經濟投資(00080-HK)，佔該公司已發行股本約17%，總代價約1708萬元，每股中國新經濟投資現行市價即平均價0.129元。出售完成後，該公司不再持有任何中國新經濟投資股份，預計確認出售將產生未經審核虧損約675萬元。

集團持有中國新經濟投資原來是作長期投資用途。鑒於中國新經濟投資股份的股價自集團於2017年2月投資中國新經濟投資股份以來呈持續下滑趨勢，董事認為此為集團進行出售事項以盡量減少其於中國新經濟投資股份投資虧損的恰當時機。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)