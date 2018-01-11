深交所：加強規則體系建設 努力補齊制度短板

據深交所1月11日消息，為深入推進依法全面從嚴監管，加強對資本市場改革發展穩定的法治保障，近日，深交所完成了第十三次業務規則清理工作，并向市場發布了第九批廢止業務規則目錄，廢止業務規則16件。本次清理後，深交所現行業務規則共計171件。

業務規則是交易所切實履行一線監管職責、不斷強化依法全面從嚴監管的制度基礎。2017年，深交所根據市場發展和監管需要，繼續積極推進業務規則完善，全年共制定或修訂業務規則46件，其中已發布30件，重點推進了以下業務規則建設工作：一是進一步加強黨的領導，完善交易所内部治理，修訂《章程》和相關工作制度;二是推進退市制度、減持制度等資本市場重要基礎性制度改革，補齊一線監管制度短板;三是推動“以監管會員為中心”的監管模式落地，強化會員客戶交易行為管理和适當性管理職責;四是提升服務實體經濟能力，鼓勵支持創新創業公司發行可轉債、PPP資産證券化和政策性金融債等業務。

深交所有關負責人強調，黨的十九大和全國金融工作會議為新時代我國資本市場的改革發展和法治建設指明了方向，《證券交易所管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)于2017年進行了修訂，并自2018年1月1日起施行，為交易所在新的曆史起點加強薄弱環節監管制度建設、健全資本市場法治奠定了堅實基礎。下一步，深交所將認真落實《管理辦法》，立足監管本位，突出“抓重點、補短板、強弱項”，持續加強業務規則體系建設，努力推動形成融資功能完備、基礎制度紮實、市場監管有效、投資者合法權益得到充分保護的多層次資本市場。

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