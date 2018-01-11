【IPO追蹤】齊家(08395-HK)：零售店半年已回本 未來2年將新增3間分店

香港家具銷售商齊家控股(08395-HK)明日起招股，招股價介乎0.13至0.17元(港元，下同)，一手入場費約3434.3元，預料1月25日於創業板掛牌。

齊家目前在香港經營3家「TREE」家具零售店，分別是位於鴨脷洲的旗艦店、西貢店及沙田店，但值得注意的是，鴨脷洲旗艦店銷售額佔公司總收益逾8成，執行董事徐穎德表示，旗艦店面積達2.5萬平方呎，故產品銷售種類較多，但他強調，西貢店及沙田店僅需半年就已取得投資回本，認為市場對公司產品需求大。

公司上市集資所得，當中約71.5%將用作擴大銷售網絡。徐穎德指，將計劃於2020年前在新界、中環及九龍新開三間新零售店，面積約4-6千平方呎，惟現時香港租金市場較浮動，公司會積極找尋合適地方，盡快開店。

此外，公司亦計劃推出電商平台，徐穎德表示，零售商走向線上擴展已成趨勢，目前電商平台主要集中香港市場為主，內地及北美市場則依賴分銷商為主，而現時公司亦與內地不同城市的分銷商積極洽談合作，擴展內地業務。

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