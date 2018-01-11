【港股收評】港股午後反彈 創下13連升

實在太意想不到，今日港股又再高收。以為大市連續多日升勢在今日斷纜，結果大市在午後發力，重拾升勢，讓連升紀錄增至13日。日本股市最長升浪為16日，港股是否有機會打破此紀錄？若要打破此紀錄，即港股直至下周三均要高收才可以達成。是否無法實現？當然有可能。看看今季英超，最城連勝了18場比賽，其手敗仗包括目前排在聯額榜的一眾前列球隊。當初誰可以預見曼城可以取得18場連勝紀錄，相信猜中者萬中無一，結果卻實現。所以凡是紀錄皆可以被打破，凡事均有發生的機會，千萬不要被紀錄而限制個人思維及想法。

恆生指數收市報31120點，升46點；國企指數收市報12295點，升6點，成交額為1288.24億元。

今日大市得以高收，讓大市可以創下13連升的動力來自銀行股，頭號功臣當然是重磅股匯豐控股(00005-HK)，全日升幅逾2%，股價企穩在84元，為逾十年以來首次。匯控近日表現實在太強勁，相信獲得北水鍾情有呀。至於匯控股價可以攀升至哪一個水平，目前實在無法預測，亦不無須預測。

反而最令人感到好奇為騰訊控股(00700-HK)的表現。騰訊今日股價跌近2.5%，基本上已抵消了匯控對大市的貢獻。為何騰訊股價下跌？不知道，有可能只是部份投資者先行從高位離場。至於會否出現如去年11月中股價創下新高後便下挫創一成？目前尚未發現此情況發生，投資者暫無需要太緊張。至於今次兩大重磅股出現一升一跌的局面，在未來數個交易日會繼續出現？不排除，總之投資者適時走位。

其實投資並無一套亳無彈性的法則，一定要不時加以檢討再作出調整，千萬不要「一本通睇到老」。

手機設備股今日表現極度出眾，其中舜宇光學(02382-HK)勁升逾9%，是一眾藍籌股表現最佳，明顯是借大行報告來大打反擊。一鼓作氣後，是發動第二波攻擊再獲勝，或是再而衰呢？相信今日勁升後，明日未必可以延續，待機而行。

個別較少投資者留意的二﹑三消費股今日突然發力，此類股份走勢太波動，投資者小心。

2018年1月11日下午5時1分

文﹕張偉倫

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