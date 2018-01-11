為何港股在2018年是進可攻、退可守的市場？

恆生私人銀行及信託服務助管陸庭龍今 (11) 日在信報財經撰文表示，他認為 2018 年港股是進可攻、退可守的市場。

陸庭龍說明，恒生指數自年初至今短短 7 個交易日持續上升，大市成交額每天達 1300 億元，這個勢頭能否持續，相信是大部分人心中的一個疑問。環顧外圍市場，美股三大指數不斷創出歷史新高，絲毫沒有掉頭的跡象。總括而言，股市是不少投資者今年資產配置的首選，現在進場，仍能大有可為？

恒生指數自 2008 年金融海嘯之後至 2016 年底，整體走勢落後於歐美、日本及其他新興市場，2017 年是轉捩點，恒生指數去年上升 36%，其中國企指數升 25.7%，而中國 A 股市場平均升 25%。投資者從半信半疑漸漸變得信心十足，期待今年恒指的升勢持續。這是主觀判斷，然而仍需要客觀環境的配合。

股市升不影響債市

陸庭龍表示，現任美國聯準會主席葉倫的任期於今年 2 月底便屆滿，新任主席鮑威爾將上場，市場意見對今年全年升息 0.5 厘，沒有太大反應，一切都是預期之內的。

美國正處於相對低的通膨率，升息的幅度和速度不會太大和太快，股市的上升不會將債市內的流動性大規模「抽走」。

穩定的債市反過來安撫了投資者的信心。股票除了資本增值外，亦能提供利息收益。當然，買股票的人多以資本增值或股價上升為重點。

另一方面，股市的最大風險之一是其波幅，投資者害怕股價大跌所帶來的損失。其實，股市的風險與其他資產類別並無不同，但在目前的環境中，與樓市和債市比較，股市的流動性較大，操作較靈活。

騰訊執行長馬化騰。(圖：AFP)

今日在恒生指數成分股中，最大拉動力的股票分別是騰訊（0700-HK）、滙控（00005-HK）、友邦保險（01299-HK）、中國平安（02318-HK）、建設銀行（00939-HK）、工商銀行（01398-HK）、吉利汽車（00175-HK）、港交所（00388-HK）和銀河娛樂（00027-HK）等。

中國平安董事長馬明哲。(圖：AFP)

2017 年升幅最勁的分別是吉利汽車（271%）、騰訊（114%）和中國平安（116%）等。今年首數個交易日內，升幅較亮麗的亦是這幾隻股票，反映了資金仍然以市值大、龍頭股、指數成分股這幾個方向湧進。「水能載舟，亦能覆舟」，流動性大的股份佔有優勢，在風險出現的時候，流動性可以成為自保工具。不然，你可能變成水退後遺留在灘頭的孤舟，不能回歸大海。

人幣滙率保持穩定

本周二中國人民銀行宣布，停止自 2016 年 5 月推出的人民幣中間價定價機制中的「逆周期因子」，當時推出這項措施時被廣泛認為是穩定人民幣滙價的重要手段。

陸庭龍表示，中國人行取消該機制，他認為這是對人民幣滙價前景投下信心的一票。現時中國政治環境及金融市場俱佳，「一帶一路」已進入實際操作階段，資本市場繼續推進深化改革，要的就是穩定的人民幣滙率。

人民幣滙率的穩定效果表現在哪裏？就是香港的金融市場，股市肯定是其中最大的得益者，中國資金透過「深港通」、「滬港通」南下，海外資金投資中國市場的亦會滙聚於香港，享受資金自由流通和市場高效的好處。他相信，香港股市在今年是可讓大家進可攻、退可守的投資市場。