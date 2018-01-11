商務部：中國8000餘種進口産品享受零關稅

商務部新聞發言人高峰11日在例行發布會上表示，目前，中國已與24個國家和地區簽署了一共16個自貿協定，覆蓋了亞洲、歐洲、美洲、大洋洲。從已經簽訂的自貿協定來看，中國與自貿夥伴貨物貿易自由化的水平普遍比較高，最終零關稅的産品稅目數占比基本在90%以上。截至目前，中國已經生效實施的自貿協定有15個，涉及23個國家和地區，涵蓋了8000餘種零關稅的進口産品。目前，在上述自貿協定的框架下，我國總進口額近三分之一的産品可以享受自貿協定優惠關稅的待遇，其中大部分是終端消費品。這大大豐富了消費者的選擇，給消費者帶來了實實在在的好處。

高峰指出，當然，中國的消費結構目前正在發生積極的變化，逐漸向多元化、品質化、個性化的方向發展，同時在供給側仍然存在不平衡、不充分的問題。随着中國自貿區建設的推進，未來將會有更多的産品以零關稅進口到中國，為國内消費者提供更多優質、優價的消費選擇，并推動國内消費供給側的結構調整，推動中國在消費領域實現高質量的發展。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)