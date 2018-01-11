油價三年新高之際 OPEC減產協議提前結束驚現四大跡象

以美油WTI為首的主要原油品種開年表現亮眼，國際布倫特油價逼近70美元/桶關口，觸及69.37美元/桶的2015年5月以來最高，WTI觸及63.67美元/桶的2014年12月9日以來最高。

華爾街見聞曾提到，盡管美國可能增加原油產量，但在主要產油國減產效應顯現、地區局勢緊張加劇等因素的影響下，市場對油價的樂觀情緒攀升。

不過油價能否在今年維持漲勢尚未可知。業內垂直媒體OilPrice.com撰文稱，油市的供求兩端都面臨不確定性，參與減產的OPEC組織內外政治和經濟沖突升溫，減產協議可能會提前結束。

場景一：伊朗或委內瑞拉油產崩潰

促成減產提前結束的動因之一，是伊朗或委內瑞拉的油產崩潰。年初伊朗因民生問題引發的示威遊行，造成了地緣政治局勢緊張，為油價提供了風險溢價。

RBC Capital Markets全球大宗商品策略主管Helima Croft表示，雖然短時間內不太可能導致該國油產銳減，但伊朗政府的回應會強化美國總統特朗普要求退出伊朗限核協議的訴求，或者延長對伊朗能源行業的制裁，未來幾周是特朗普作出相關回應的重要時點。

委內瑞拉油產如果再度深跌，可能也會令OPEC認為限制產量在當前的市場環境中不再適宜，因為市場已經明顯趨緊了。華爾街見聞曾提到，標普全球普氏（S&P Global Platts）針對OPEC成員國的最新調查顯示，委內瑞拉日均原油產量在12月減少了10萬桶，降至170萬桶/日，為15年新低，若剔除受罷工影響的月份，該國日產創下1989年8月以來新低。

場景二：OPEC成員國履約率下降

伴隨油價走高，某些OPEC成員國可能會悄然不再遵守限產協議，被點名批評的又是伊拉克。BMI Research預言，伊拉克的履約率在今年會持續下滑，特別是夏季的季節性需求回漲之時。

華爾街見聞曾提到，伊拉克在2016年締結減產協議時就不情不願，該國石油部長一再重申可以單邊增產至500萬桶/日。外加伊拉克在打擊恐怖組織ISIS的戰役中耗資巨大，南部政府軍控制地帶的油田產能覆蘇，都令該國成為減產協議最大的定時炸彈。

場景三：去庫存任務提前完成

之所以去年底能達成延長減產協議的共識，是因為以沙特為首的OPEC產油國，把OECD地區庫存降至五年均值作為首要目標，但很有可能在今年中旬就達成。

盡管OPEC預計油市將在今年底恢覆再平衡，但主流投行高盛對此更為樂觀。高盛將今年的WTI和布倫特原油現貨目標價格上調了5%-7%，並預言今年中旬就會實現油市再平衡。

這就將6月的OPEC年會審議減產協議進展和油市現狀，推舉至非常重要的時點。OilPrice.com文章稱，俄羅斯很有可能到時說服其他減產協議締約國，市場已經格外趨緊，沒有必要再減產，因為油價過高會造福於美國頁巖油產商。年中審議也是俄羅斯去年力推的環節，很有可能被善加利用。

場景四：美國頁巖油產量增長過多過快

華爾街見聞曾提到，美國能源信息署EIA官方預測，2019年美國油產可能超過全球最大的石油輸出國沙特和全球最大產油國俄羅斯，問鼎世界最大產油國寶座。預計美國油產將達到日均1080萬桶，該年11月將首次超過1100萬桶/日，也超過沙特和俄羅斯。

美國頁巖油產商已經在2014年起的油價跌潮中，證明了快速覆產的能力和對抗低油價的韌性。市場過於趨緊將推漲油價，也會激發美國油氣企業的生產意願。OPEC和俄羅斯可能會為了捍衛市場份額，選擇提前中止減產協議。

此外，全球經濟協同覆蘇，也會提振全球原油需求，會幫助OPEC更早地完成去庫存目標，也是提前中止減產的理由。達拉斯聯儲去年四季度進行的能源調查顯示，受訪的132家美國油企高管中，有42%的主流人群認為WTI只要穩定在61-65美元/桶區間，美國石油鉆井機數就會持續增加。

本文來自華爾街見聞

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