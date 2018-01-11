【大行報告】花旗：港銀股今年具兩大催化劑 首選渣打(02888-HK)等

據花旗早前報告表示，香港銀行業在全球已發展市場中最具盈利能力，受到貸款增長強勁，淨息差擴闊所帶動，該行今年在港銀股中首選股為渣打集團(02888-HK)及中銀香港(02388-HK)，對兩股均予「買入」評級，各予目标價92.5元45.4元，對其每股盈利預測較證券同業高出約15%。

該行指，港銀股今年兩大催化劑包括貸款增長及淨息差擴闊，首先是貸款增長，主要是宏觀經濟前景正面，及中國内地市場離岸貸款需求，料港銀今年貸款增長強勁，介乎4.3%至11.5%升幅，料中銀香港表現可引領同業；第二是淨息差擴闊，料每上調息率25個基點，可提升港銀股的每股盈利預測2至4%，并指匯控(00005-HK)及恆生(00011-HK)基于分行規模等優勢，在行業中享有最低融資成本。

花旗又指，渣打為港銀股首選之一，指現市賬率僅0.8倍，明顯低于港銀股2017年市賬率1.5倍，相信其公布2017年業績會重新派息，在有利宏觀環境下有利支持其收入錄得高單位數字增長，料淨息差擴闊正迎來轉折點。

該行估計，港銀股今年行業撥備前營業利潤(PPOP)按年升15%、純利料升5%，期内貸款增長8%，估計其淨息差可擴闊9個基點至1.82%。

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