【大行報告】中金：舜宇(02382-HK)車載鏡頭重拾高增速 重申推薦評級

中金發表報告表示，舜宇光學科技(02382-HK)近日公布去年12月份運營數據符合該行預測，該行維持對其盈利預測，并重申「推薦」評級和目标價153元。

該行指，舜宇上月手機鏡頭出貨量按年增長7%，但按月下滑7%，主要由于改善産品結構。手機攝像頭模組出貨量按年下降5%，按月下降1%，由于國内主要智能手機品牌持續調整庫存。車載鏡頭出貨量重拾高增速，按年提升33%，按月提升3%。據國家工信部數據，去年12月份中國智能手機市場下滑33%，超過去年11月份下滑22%。該行認為，這說明OPPO和Vivo等主要智能手機品牌仍在調整庫存。舜宇去年12月份的數據好于市場均值，表明公司具備多樣化的客戶群和領先的産品組合。

舜宇指去年12月份1000萬像素以上的産品在出貨量中店比仍然超過50%。公司在低端産品中的市場份額逐漸被瑞聲(02018-HK)替代，同時舜宇正在不斷替代大立光電在高端産品中的市場份額。整體而言，中金預2017至2019年舜宇的鏡頭業務有望取得64%的復合年增速。

中金表示，車載鏡頭重拾高增速，估計2018年有望加速增長，車載鏡頭出貨量的增速主要由監管要求和主要廠商的2級ADAS系統應用率，而舜宇光學是世界最大的車載鏡頭供應商，該行認為其2017至2019年公司車載鏡頭業務有望維持52%的復合年增速。

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