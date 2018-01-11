【港股收評】恆指半日跌63點 內房水泥股捱沽

看來大市的連升走勢今日可告一段落。大市今早低開後，曾一度收復失地回升，結果最終仍是下跌，期間更曾失守31000點。就如今早文章指出，若今日大市下跌並不令人感到意外，始終大市已連12日，同時今早大市上落幅度有限，上下波幅不足200點，既可以視為靜候市況變化，又可以說目前投資者仍看好後市，只是先行套現再伺機出手。總之投資者在現階段無需要過份緊張，只要保持一係淡淡然心態便可。

恆生指數中午收市報31010點，跌63點；國企指數中午收市報12248點，跌40點，成交額為781.05億元。

匯豐控股(00005-HK)又是今日大市主角，今早股價曾升穿84元，中午收市時錄得2%。近期銀行股回勇，匯控更成為北水吸納對象，只要獲北水看好的股份，相信升勢難在短期內告終。更何況匯控為恆指成份股中的兩大重磅股中，大戶一樣可以透過托起匯控再沽出其他股票。不過在現階段尚未見到托沽的情況又未見出現，所以投資者目前可以對大市較為審慎，而非抱持高度戒心便可。

在匯控表現強勢之際，另一重磅股騰訊控股(00700-HK)則轉弱，半日跌幅逾2%。匯控與騰訊之間一升一跌，是否應驗了今年投資者重心已由新經濟轉投入舊經濟懷抱的說法？不見得。至少騰訊目前從低位攀升逾10%，同時在周二再創歷來新高，難以指出包括騰訊等新經濟股升勢已完結。至於在哪一個水平才適合撈底？說實的是無法提供答案，請投資者自行衡量。

內房股今早紛紛回落，個別內房股跌幅更逾4%，相信投資者預期之外；另一個表現疲弱的類別股份為水泥股，中國建材(03323-HK)跌幅更逾9%。水泥股今日下跌幅度是投資者難以預測得到，至於是否值得投資者在低位撈底？請自行多加思考。

手機設備股今早逆市上揚，舜宇光學(02382-HK)更借助瑞信維持該公司「跑贏大市」評級作翻身戰，股價一度回升至110元水平。只作短炒的投資者相信對今日舜宇的升幅感到滿意。

2018年1月11日中午12時41分

文﹕張偉倫

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