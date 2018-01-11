大生農業金融(01103-HK)釐定2016年10月的認購協議配售價

大生農業金融(01103-HK)就2016年10月27日訂立認購協議作出公布，最終配售價已根據配售協議及補充配售協議之條款釐定為每股配售股份0.65港元，該價格乃由董事會根股東大會之授權，與配售代理協商並參考H股之現行市價及現行市況後釐定。大生農業金融H股昨日收報0.60港元有溢價。

完成配售須待達成有關協議項下之條款及條件後，方可作實。由於配售可能會或可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

大生農業金融於2016年10月27日公布，以每股0.65港元向深圳大生、鎮江潤得共配售10億股內資股，認購事項之所得款項總額預期將不少於6.5億港元等值的人民幣，同時向不少於6人的投資者，配售15億股H股，最多分兩批進行，而承配人與彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方，而配售之所得款項淨額將不少於約9.4886億港元(經扣除配售佣金及其他開支)。

H股的配售價較當日公布的前一個交易日收市價有折讓約7.14%，有90日的禁售期。公司透過配售內資股與H股合共集資約16億元，集資所的將用於農業供應鏈服務公司之潛在投資及╱或收購；集團之農業金融業務發展；投資於農業貿易相關業務；及償還集團之現有債務。

深圳大生透過香港大生投資直接及間接持有公司逾13.68億股內資股及22.5億股H股，合共佔公司現有已發行股本約47.40%，而鎮江潤得持有9.8億股內資股，佔公司現有已發行股本約12.85%。相關人士就批准認購事項之董事會決議案放棄表決。

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