紐約油價升1% 創三年新高

美國原油庫存連續八周下降，減幅較預期高，以及美國產量回落，外圍油價周三扳升，再創三年新高。

紐約2月期油最高見63.67美元，是2014年12月9日以來最高，收市升0.61美元或1%，報每桶63.57美元。

布蘭特3月期油收市升0.38美元或0.6%，報每桶69.20美元，同樣是三年高位。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少490萬桶，較預期的350萬桶高；期內的汽油與蒸餾油庫存分別增410萬桶與430萬桶，同樣較預期的230萬桶與210萬桶高；期內石油產量減少29萬桶至949.2萬桶。

Tyche Capital Advisors分析員John Macaluso表示，雖然美國產量減少了，屬於健康訊息，但仍接近1000萬桶，只是技術走勢而言，油價不是處於強升勢頭。

U.S. Bank Wealth Management高級策略師Rob Haworth指出，如果頁岩油生產商在目前油價水平增產，油價恐怕會借勢回落。

來源：信報

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