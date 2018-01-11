上海網信辦：必須嚴厲打擊微博熱搜產業鏈

在被上海網信辦點名批評熱搜產業鏈後，中概股微博盤初跌2.25%，跌破119美元，周三收跌1.3%，收報120.10美元，此前1月8日曾觸及123美元的歷史新高。

原文如下：

近日，嘻哈歌手PG One被 中共中央國家機關工作委員會機關雜志《紫光閣》、共青團中央官微、人民日報、新華網等權威機構批評其歌詞低俗、教唆吸毒、侮辱女性。

PG One的瘋狂粉絲們發起了絕地反擊，但卻鬧出了大烏龍。微博上曝出PG One粉絲誤以為紫光閣是一個飯店官微，疑似買了微博的熱搜話題，於是子虛烏有的“紫光閣地溝油”標簽就這麽上了微博熱搜榜。

然而，面對批評，部分粉絲挖空心思謀劃著如何懟回去，如何“報覆”批評者。“紫光閣地溝油”上熱搜，就是其中的一個最突出表現。

娛樂資本操縱輿論，已經是一個嚴重的社會現象。之前，如果有網民對於偶像稍有微詞，就會遭到粉絲們的精準集體圍毆、人身攻擊，甚至打上門去，害得當事人丟工作、沒生意，這是一種嚴重的網絡霸淩。粉絲狂歡式應援偶像、網絡霸淩，逼著所有人噤若寒蟬的背後，還是資本的那只手在翻雲覆雨。

試想，如果這次不是《紫光閣》雜志、新華網等權威機構批評PG One低俗，如果不是搞出了“紫光閣地溝油”這個大烏龍，有幾個媒體機構、批評者受得了粉絲如此的瘋狂攻擊、惡毒栽贓？這種娛樂資本操縱粉絲，混淆是非、顛倒黑白的輿論搗鬼術，社會必須警惕。

微博熱搜產業鏈上的焦慮與虛浮:資本何以能操控輿論？

資本的無孔不入，乃是其逐利的本性所在。但是，當資本開始操控輿論，這就不得不引起警惕，畢竟，輿論所關聯的是事件真相，及至社會正義。於此而言，在此事件中，與熱搜的商家邏輯相比，更值得關註的問題是，資本何以能操控輿論？

如果把此事件進行分拆，我們能看到多重不正常：“紫光閣地溝油”本身就是一出無稽之談，但是，它卻在各路力量的策劃下，進入大V的助推範圍，並成功成為熱門話題。很顯然，在資本的裹脅下，無論是策劃者還是大V都是缺乏基本的自凈能力的，或許，他們根本就沒有過濾的功能設置。

把紫光閣貼上地溝油的標簽，顯然也是經過精心設置的。它正是利用民眾對食品安全的關註，來吸引他們的圍觀。虛擬的網絡空間，在焦慮情緒的裹挾下，更容易激起憤怒和不安。於此，圍觀者失去了基本的辨識能力，話題則蹭蹭地上了熱搜榜，資本成功地圍剿了真相和正義。情緒的焦慮、底線的虛浮，助長了資本的瘋狂。

“紫光閣地溝油”上榜只需6萬元：網絡平台沒盡到的責任

對瘋狂的粉絲行為，網絡平台卻沒盡到把關責任。“紫光閣地溝油”這個標簽，稍有常識的人，都知道純粹是無稽之談，那麽，這種無中生有的抹黑，到底是如何輕易上熱搜榜的？

記者向多位業內人士咨詢獲悉，微博實時熱搜榜一直可以操作，根據熱搜榜排名不同，收費標準不一。根據多個渠道報價，熱搜榜前3名報價在5-6萬元，前5名報價約4.5-5.5萬元，前10名約4-5萬元，前20名報價約3.5-4.5萬元。

2017年1月7日，“紫光閣地溝油”在微博熱搜榜排名第11，按照業內收費，此排名收費約3.5-4.5萬元。不過，除此之外，話題操作者可能還額外支付了一筆“打包費用”，兩位業內人士告訴記者：“明星、影視等娛樂話題在微博比較容易上熱搜，但商業話題操作難度比較大，一般需要大V先發布話題，然後用一堆小號去炒，炒到熱搜榜，這樣成功率會比較高。”大V與小號的打包費用一般為2萬元。以此推算，此次事件操作成本約5.5-6.5萬元。

需要指出，花錢購買微博熱搜已經成為輿論炒作的常用手段。此前在1月3日，王思聰的30歲生日還曾被操作登上熱搜榜，王思聰親自發布微博稱“三十生日，居然被人買熱搜拿來擋子彈”。不過，多位企業人士告訴記者，除了第三方渠道之外，也可以向微博官方購買“熱搜推薦位”，微博熱搜推薦位的刊例價為60萬元/天，一般按6折銷售，36萬元，該售價推薦位排在熱搜榜第三，一般帶有藍色“薦”字標識。

一位從事操作熱搜話題的電商人士告訴記者，“由於第三方渠道的存在會沖擊微博熱搜推薦位的市場，目前第三方渠道的商業“熱搜話題”的成功率已經逐漸下降，如果通過打包方式登榜，收費為打包+上榜費用，如果沒上的話，就只收打包的錢。”除了熱搜之外，該人士還可以操作微博轉發、閱讀量，熱門話題榜等多項業務。

顯而易見，微博熱搜榜與百度搜索有類似之處，都是以關鍵詞為核心搜索資源,將流量導流至關鍵詞形成熱點榜單，由此固然可以給微博帶來收入，但也會埋下一定的隱患，如果把握不好尺度，或者審核疏忽，就會淪為“作惡”工具。

此前百度搜索就曾因關鍵詞競價排名、莆田系醫院推廣、賭博網站推廣等問題,暴露出搜索工具的負面性，給社會和民眾造成巨大損失和傷害，前車之鑒不可忘記。因此，微博應吸取百度的教訓，完善熱搜榜規則和管理制度，如過於追求利潤，漠視社會責任，導致引火燒身，就悔之晚矣。

面對熱點“綁架”輿論：該怎麽做呢？

盲從輿論熱點的導向，正是大多數網友的特點，而在網絡輿論場上，這一特點會得到進一步的放大，直到我們自己也加入其中，成為輿論潮流中的一朵浪花。

在大浪的裹挾裏，其他人也會陸續“表態”，唯恐成為輿論場上的“少數派”，即使有人發出了不一樣的聲音，也未必會有人響應。

熱點話題“綁架”輿論的另一個問題，則在於“熱點”本身未必是靠譜的。輿論場既是言論的空間，也是資本可以操控的場域，有些“熱點”可能是網民心聲的如實反映，而有些“熱點”可能是某些利益誘導下的產物。

當熱點“綁架”輿論，一味地盲從肯定是不行的。巨大的信息量，反而讓人在信息面前難辨是非，這就需要我們有更理性的態度和嚴謹的思維，即使是面對娛樂話題，也不妨想幾個“是什麽”“為什麽”，否則一不留神就可能“被套路”了。

保持獨立思考和判斷的能力，應該成為一種習慣。這不僅有利於我們在紛繁覆雜的網絡言論裏保持客觀公正，對日常生活和工作也大有裨益。

面對熱點“綁架”輿論的糾偏，最終還是要仰仗網絡空間的風清氣正，需要公共治理的介入，從更大層面對各方面的行為進行規制。政府主管部門也需不斷健全網絡制度規則，加強網絡信息監管，還網絡空間一片凈土，給人們一個更開放、和諧、包容的精神家園。

本文來自上海網信辦，原文標題《必須嚴厲打擊微博熱搜產業鏈——“紫光閣地溝油”操控輿論的模式+鬧劇不能一笑而過》。原文首發於1月10日17:05，現更新股價。

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