貿易保護過頭 加拿大向WTO對美國發起訴訟 美方：只會利好中國

世界貿易組織周三表示，加拿大發起了一個針對美國的廣泛貿易訴訟。對此，美國表示這將損害加拿大的利益，並讓中國獲益。

加拿大的訴訟挑戰了美國使用反傾銷和反補貼稅收的權利。美國占到加拿大貨物出口的75%。該訴訟基於近200起美國的涉嫌違規。這些違規還影響到了中國、印度、巴西和歐盟等美國的貿易夥伴。

美國貿易代表Robert Lighthizer在一份聲明中說：“加拿大對WTO新磋商的要求是對美國貿易制度的廣泛的、不明智的攻擊。即使加拿大在這些毫無根據的要求上獲得成功，其他國家將成為主要的受益方，而不是加拿大。加拿大的訴訟對加拿大是不利的。”

加拿大外長Chrystia Freeland說，采取法律行動是為了回應美國對加拿大軟木生產商所采取的“不公平和不道德”的稅收，並是廣泛的“邊境訴訟”的一部分，以保衛加拿大的林業工作。

Freeland提醒，在過往加美之間的木材貿易糾紛中，加方都在訴訟中獲勝。她同時表示，加方將繼續與美方就軟木木材問題商談新的協議。

根據世貿組織的規則，美國將有60天來和解該訴訟，否則加拿大將可以要求世貿組織進行裁決。

今年1月3日，美國針對加拿大部分軟木木材產品開征反補貼和反傾銷重稅。這引發了加拿大的不滿，並向世貿組織提起訴訟，同時在北美自貿協定(NAFTA)框架下發起法律挑戰。

美國此次對加部分軟木木材征收的反補貼和反傾銷稅的稅率從大約10%至接近24%不等。

美國是加拿大最大的貿易夥伴。也是加拿大軟木木材出口的最大目的地國。美方的行業數據顯示，2016年美國約33%的木材依靠進口，其中超過95%來自加拿大。過去三十多年中，加美之間曾有四輪木材貿易糾紛。自從2017年上半年雙方的軟木木材貿易爭端再起之後，在這一年前三季度，加拿大對美軟木木材出口量已同比下降8%。

本文來自華爾街見聞

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