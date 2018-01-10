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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月10日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 富邦科技          本盟              昶和     大統益   元大台灣50   
味全     正道     元大電子          世紀鋼            大統染   天仁     世紀鋼     
宏洲     友旺     元大台商50          國巨              海悅     達新                
嘉裕     S同開    富邦摩台          燿華              銘旺科   立益                
東華     悠克     富邦發達          智寶              卓越     昶和                
大東              富邦金融          浩鑫              統領     大統染              
立益              元大MSCI台灣          大毅                       亞崴                
佳和              永豐臺灣加權          華新科                     中宇                
昶和              富邦台50          禾伸堂                     程泰                
三洋紡            FH香港            柏騰                       永記                
瑞利              富邦NASDAQ          達邁                       展宇                
樂士              元大美元指數反1          聯德控股-KY                   東明-KY             
正峰新            元大美債7-10反1          達運                       海悅                
億泰              富邦H股           鈺邦                       燿華                
毛寶              富邦歐洲          杜康-DR                    浩鑫                
燁興              FH彭博高收益債          陽光能源-DR                   銘旺科              
中鴻              FH彭博新興債          全宇生技-KY                   吉祥全              
聚亨              味全                                         圓展                
千興              宏洲                                         傳奇                
威致              嘉裕                                         東科-KY             
首利              東華                                         亞弘電              
麗正              大東                                         陞泰                
東訊              立益                                         華友聯              
華泰              佳和                                         愛山林              
茂矽              昶和                                         潤弘                
錸德              三洋紡                                       遠雄來              
廷鑫              瑞利                                         夏都                
倫飛              樂士                                         新天地              
威盛              正峰新                                       欣欣                
銘旺科            億泰                                         統領                
統懋              毛寶                                         客思達-KY            
翔耀              燁興                                         阿瘦                
太空梭            中鴻                                         友佳-DR             
新利虹            聚亨                                         一零四              
華映              千興                                         欣天然              
吉祥全            威致                                         新海                
憶聲              首利                                         欣高                
科風              麗正                                         全國                
建碁              東訊                                         台數科              
和鑫              華泰                                         南六                
力特              茂矽                                         基勝-KY             
喬鼎              錸德                                         潤泰材              
正達              廷鑫                                         波力-KY             
晟鈦              倫飛                                         泰昇-KY             
弘憶股            威盛                                         吉源-KY             
新世紀            銘旺科                                                           
誠創              統懋                                                             
嘉威              翔耀                                                             
力銘              太空梭                                                           
亞太電            新利虹                                                           
達能              華映                                                             
清惠              吉祥全                                                           
慧友              憶聲                                                             
捷泰              科風                                                             
互億              建碁                                                             
天瀚              和鑫                                                             
迅杰              力特                                                             
華上              喬鼎                                                             
元晶              正達                                                             
華冠              晟鈦                                                             
裕豐              弘憶股                                                           
寶徠              新世紀                                                           
日勝生            誠創                                                             
台船              嘉威                                                             
東森              力銘                                                             
台南-KY           亞太電                                                           
康師傅-DR          達能                                                             
聖馬丁-DR          清惠                                                             
神州-DR           慧友                                                             
耀傑-DR           捷泰                                                             
同方友友-DR          互億                                                             
晨訊科-DR          天瀚                                                             
友佳-DR           迅杰                                                             
陽光能源-DR          華上                                                             
精熙-DR           元晶                                                             
中福              華冠                                                             
雷虎              裕豐                                                             
中視              寶徠                                                             
秋雨              日勝生                                                           
慶豐富            台船                                                             
                  東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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