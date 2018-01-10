◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 富邦科技 本盟 昶和 大統益 元大台灣50 味全 正道 元大電子 世紀鋼 大統染 天仁 世紀鋼 宏洲 友旺 元大台商50 國巨 海悅 達新 嘉裕 S同開 富邦摩台 燿華 銘旺科 立益 東華 悠克 富邦發達 智寶 卓越 昶和 大東 富邦金融 浩鑫 統領 大統染 立益 元大MSCI台灣 大毅 亞崴 佳和 永豐臺灣加權 華新科 中宇 昶和 富邦台50 禾伸堂 程泰 三洋紡 FH香港 柏騰 永記 瑞利 富邦NASDAQ 達邁 展宇 樂士 元大美元指數反1 聯德控股-KY 東明-KY 正峰新 元大美債7-10反1 達運 海悅 億泰 富邦H股 鈺邦 燿華 毛寶 富邦歐洲 杜康-DR 浩鑫 燁興 FH彭博高收益債 陽光能源-DR 銘旺科 中鴻 FH彭博新興債 全宇生技-KY 吉祥全 聚亨 味全 圓展 千興 宏洲 傳奇 威致 嘉裕 東科-KY 首利 東華 亞弘電 麗正 大東 陞泰 東訊 立益 華友聯 華泰 佳和 愛山林 茂矽 昶和 潤弘 錸德 三洋紡 遠雄來 廷鑫 瑞利 夏都 倫飛 樂士 新天地 威盛 正峰新 欣欣 銘旺科 億泰 統領 統懋 毛寶 客思達-KY 翔耀 燁興 阿瘦 太空梭 中鴻 友佳-DR 新利虹 聚亨 一零四 華映 千興 欣天然 吉祥全 威致 新海 憶聲 首利 欣高 科風 麗正 全國 建碁 東訊 台數科 和鑫 華泰 南六 力特 茂矽 基勝-KY 喬鼎 錸德 潤泰材 正達 廷鑫 波力-KY 晟鈦 倫飛 泰昇-KY 弘憶股 威盛 吉源-KY 新世紀 銘旺科 誠創 統懋 嘉威 翔耀 力銘 太空梭 亞太電 新利虹 達能 華映 清惠 吉祥全 慧友 憶聲 捷泰 科風 互億 建碁 天瀚 和鑫 迅杰 力特 華上 喬鼎 元晶 正達 華冠 晟鈦 裕豐 弘憶股 寶徠 新世紀 日勝生 誠創 台船 嘉威 東森 力銘 台南-KY 亞太電 康師傅-DR 達能 聖馬丁-DR 清惠 神州-DR 慧友 耀傑-DR 捷泰 同方友友-DR 互億 晨訊科-DR 天瀚 友佳-DR 迅杰 陽光能源-DR 華上 精熙-DR 元晶 中福 華冠 雷虎 裕豐 中視 寶徠 秋雨 日勝生 慶豐富 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富