中國保監會：去年前11月保費收入同比增19.17% 資金運用余額14.7萬億元

路透北京1月10日 - 中國保監會周三發布數據顯示，2017年前11月原保險保費收入為34,397.58億元人民幣，同比增長19.17%；11月末資金運用余額147,019.88億元，較年初增長9.79%。

保監會網站刊登的新聞稿並顯示，1-11月資金運用余額中，銀行存款占比13.13%；債券占比35%；股票和證券投資基金占比12.8%；其他投資占比39.07%。

分項數據顯示，1-11月壽險公司原保險保費收入24,914.21億元，同比增長21.11%；產險公司原保險保費收入9,483.29億元，同比增長14.34%。

1-11月保險公司總資產166,409.69億元，較年初增長10.08%；凈資產18,620.70億元，較年初增長8.00%。

此外，產險業務賠款4,452.27億元，同比增長7.77%；壽險業務給付4,313.69億元，同比增長0.61%；健康險業務賠款和給付1,125.41億元，同比增長29.25%；意外險業務賠款199.48億元，同比增長24.16%。

保監會此前發布數據顯示，2017年1-10月原保險保費收入32,388.77億元，同比增長19.91%；10月末資金運用余額較年初增長9.74%，至146,950.52億元。

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