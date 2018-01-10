【新股追蹤】希瑪眼科超購1557倍

憑著騰訊(00700-HK)主席馬化騰光環的跨年新股希瑪眼科(03309-HK)一炮走紅，最終以高達上千倍的超額認購超越去年上市的閱文(00772-HK)，料必將躋身港股史上超購王十大，凍結資金初步約898億元。市場消息透露，著名眼科醫生林順潮創辦的希瑪眼科認購反應熱烈，超購近1557倍，故一手難求。

據市場消息指，希瑪一手2000股的中籤率為8%，抽300手才穩中一手，要斥近175.8萬認購60萬股，才可穩袋一手。

至於B組的申請中，中籤率一律為0.24%，約2856.5萬元的「頂頭槌飛」共錄得1195張，每張可分到約20000股。消息指，有5張「頂頭槌飛」以白表實物認購，即以現金並非以孖展認購，情況罕見。

希瑪最終以上限2.9元定價，集資5.713億元，將於1月15日，即下周一掛牌，保薦人招商證券。

不過，超購與首日表現並非完全能夠掛鈎，以近期上市並同樣為騰訊系的易鑫(02858-HK)為例，雖超購560倍，但首日僅升5.5%。而去年史上第二大凍資王、全城熱購的閱文，首日開市後不足20分鐘已升穿100元成紅底股，最終全日收報102.4元，升86.18%，每手賬面賺9,480元，成為近十年賺錢王。

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