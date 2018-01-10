鄭商所發布2017年自律管理工作報告

鄭商所1月10日發布了《鄭州商品交易所2017年自律管理工作報告》(簡稱《報告》)。《報告》顯示，2017年，鄭商所深入學習貫徹十九大和全國金融工作會議精神，認真落實依法全面從嚴監管要求，緊緊圍繞服務實體經濟發展目标，推進産品與業務創新，做精做細做實現有品種，切實履行一線監管職責，防範和化解市場風險，服務實體經濟能力不斷增強。

在推進業務創新方面，2017年鄭商所研發上市了白糖期權、棉紗期貨、蘋果期貨，進一步拓展服務實體經濟的領域。此外，鄭商所還修訂完善了業務規則，做精做細做實現有品種，優化套保審核機制，便利産業客戶套保，推進技術系統建設，保障系統安全運行。

鄭商所相關負責人表示，2018年，鄭商所將進一步推進産品與業務創新，做精做細做實現有品種，加強一線監管和風險防控，加強信息技術系統建設，有序推進對外開放工作，守住不發生系統性風險底線，不斷提升市場運行質量和效率，提高服務實體經濟、服務國家戰略的能力。

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