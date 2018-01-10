交通部：推進區域港口資源整合 推動自貿港建設

據交通部網站消息，1月10日，交通運輸部部長李小鵬主持召開2018年第1次部務會議，傳達學習中央有關會議精神，研究交通運輸部機關2018年會議計劃、2018年部立法計劃，審議《港口工程建設管理規定》以及國家公路網命名編号調整方案等。

會議指出，進一步加強和規範港口工程建設管理，是深化交通運輸“放管服”改革、落實國家深化投融資體制改革要求重要舉措，也是2018年推進交通運輸行業質量變革、效率變革、動力變革，推動高質量發展的重要任務之一，對于深化供給側結構性改革、服務國家三大戰略具有重要意義。會議強調，要以加快重點港口工程建設為抓手，推進區域港口資源整合，推動航運中心、自由貿易港建設，全力推進港口建設發展，為深化交通運輸供給側結構性改革、建設交通強國打好堅實基礎。同時，要采取多種形式在行業内開展規定的宣傳貫徹解讀和督查落實，進一步增強管理部門和有關單位主動性，切實提升行業治理能力和治理體系現代化水平。

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