中國能源建設(03996-HK)2017年度多項科技成果獲獎

中國能源建設(03996-HK)公布2017年度科技成果獲獎情況，2017年，公司附屬企業自主或作為主要參與單位合作完成的成果獲國家科技進步獎3項，其中：“特高壓±800kV直流輸電工程”獲國家科技進步特等獎，“600MW超臨界循環流化床鍋爐技術開發、研制與工程示範”獲國家科技進步一等獎，“中國節水型社會建設理論、技術與實踐”獲國家科技進步二等獎。

獲得省部和行業級科學技術獎178項，其中：“水力式升船機成套技術創新與應用”獲雲南省科技進步特等獎，“大型、複雜結構抗風設計關鍵技術研究和應用”獲湖北省科技進步一等獎，“低溫腐蝕可控的煙氣深度冷卻技術及應用”獲陝西省科技進步一等獎，“多維度融合的燃氣智能電站研究與應用”獲中國電力科學技術獎一等獎，“超強震區特高拱壩建設關鍵技術及大崗山工程應用”等3項成果獲水力發電科學技術獎一等獎，“特大型荷載平衡配重系統制造及安裝關鍵技術研究與應用”等3項成果獲中國施工企業管理協會科學技術獎科技創新成果一等獎，“向家壩大型重力壩快速優質施工技術研究與應用”獲中國電力創新大獎。

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