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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月10日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23936      5027   476.15  
0059   富邦金融             15054      4973   302.71  
0058   富邦發達              7401      4196   176.38  
0051   元大中型100          10961      9500   115.38  
0055   元大MSCI金融         32545     38154    85.30  
00704L 台新MSCI台灣正2       4235      5378    78.75  
00714  群益道瓊美國地產      3500      4567    76.64  
0054   元大台商50            9145     12124    75.43  
00707R 元大S&P日圓反1        4318      5855    73.75  
00657  國泰日經225           4392      6028    72.86  
00702  國泰標普低波高息      9168     13688    66.98  
0052   富邦科技              3776      6000    62.93  
00691R 兆豐藍籌30反1         2854      4606    61.96  
0053   元大電子              3734      6988    53.43  
00705R 台新MSCI台灣反1       3855      7315    52.70  
00698L 元大美債7-10正2       2751      5649    48.70  
00692  富邦公司治理         49841    114280    43.61  
00635U 元大S&P黃金          22329     52514    42.52  
00699R 元大美債7-10反1       2385      5714    41.74  
00688L 國泰20年美債正2       1676      4615    36.32  
0061   元大寶滬深          157785    446116    35.37  
00663L 國泰臺灣加權正2       2349      6809    34.50  
006206 元大上證50           52228    153778    33.96  
00652  富邦印度              3556     11035    32.22  
00689R 國泰20年美債反1       1701      5389    31.56  
00667  元大韓國              1630      5429    30.02  
00649  FH香港                2928     10772    27.18  
00634R 富邦上証反1          15104     57256    26.38  
008201 BP上證50               707      2749    25.72  
006207 FH滬深               42975    173892    24.71
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