◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月10日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23936 5027 476.15 0059 富邦金融 15054 4973 302.71 0058 富邦發達 7401 4196 176.38 0051 元大中型100 10961 9500 115.38 0055 元大MSCI金融 32545 38154 85.30 00704L 台新MSCI台灣正2 4235 5378 78.75 00714 群益道瓊美國地產 3500 4567 76.64 0054 元大台商50 9145 12124 75.43 00707R 元大S&P日圓反1 4318 5855 73.75 00657 國泰日經225 4392 6028 72.86 00702 國泰標普低波高息 9168 13688 66.98 0052 富邦科技 3776 6000 62.93 00691R 兆豐藍籌30反1 2854 4606 61.96 0053 元大電子 3734 6988 53.43 00705R 台新MSCI台灣反1 3855 7315 52.70 00698L 元大美債7-10正2 2751 5649 48.70 00692 富邦公司治理 49841 114280 43.61 00635U 元大S&P黃金 22329 52514 42.52 00699R 元大美債7-10反1 2385 5714 41.74 00688L 國泰20年美債正2 1676 4615 36.32 0061 元大寶滬深 157785 446116 35.37 00663L 國泰臺灣加權正2 2349 6809 34.50 006206 元大上證50 52228 153778 33.96 00652 富邦印度 3556 11035 32.22 00689R 國泰20年美債反1 1701 5389 31.56 00667 元大韓國 1630 5429 30.02 00649 FH香港 2928 10772 27.18 00634R 富邦上証反1 15104 57256 26.38 008201 BP上證50 707 2749 25.72 006207 FH滬深 42975 173892 24.71