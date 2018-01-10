柬埔寨2017年GDP增長6.9%

柬埔寨國家銀行（央行）於 1 月 4 日公佈的「2017 年工作總結暨 2018 年工作目標報告」指出，得益於成衣業、旅遊業、建築業與金融業的發展， 2017 年柬埔寨國家經濟增長率為 6.9%。



高棉日報報導，柬國央行謝振都表示，2017 年國家宏觀經濟繼續保持穩定，通貨膨脹處於可控制的水平，即 2.9%，瑞爾兌美化匯率處於 4050 瑞爾 / 1 美元，銀行業健康成長。銀行業仍繼續積極參與支持和推動國家經濟增長與消貧。

截至 2017 年 12 月份，國家外匯儲備金增至 87 億美元，可保證 6 個月的產品與服務進口需要。2017 年通貨膨脹率為 2.9%，主要是食品（蔬菜、淡水魚和大米）上漲 2% 與然油價格稍漲 0.2% 所致。2018 年通貨膨脹率為 3% 以下。



據央行 2017 年年度報告，2017 年瑞爾兌美元匯率繼續保持穩定，即 4050 瑞爾 / 1 美元，比 2016 年上漲 0.2%。



央行技術總監謝西莉表示，隨著 2017 年各個商業銀行對瑞爾的需求增長，央行共售出了 3.7 兆瑞爾（約 9.15 億美元），比 2016 年增長 11%。她說，2017 年，央行共發行了 84 億美元大額可轉讓同業定期存單 (NCDS) ，以及 6.48 兆瑞爾（約 16 億美元）大額可轉讓同業定期存單。