◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 富邦科技 本盟 昶和 大統益 元大台灣50 味全 興泰 元大電子 國巨 大統染 天仁 世紀鋼 宏洲 正道 元大台商50 燿華 海悅 達新 嘉裕 友旺 富邦摩台 智寶 銘旺科 地球 東華 同開 富邦發達 浩鑫 卓越 立益 大東 悠克 富邦金融 全新 統領 昶和 立益 元大MSCI台灣 華新科 大統染 佳和 永豐臺灣加權 禾伸堂 亞崴 昶和 富邦台50 柏騰 中宇 三洋紡 FH香港 達邁 程泰 瑞利 富邦NASDAQ 聯德控股-KY 三洋電 樂士 元大美元指數反1 達運 永記 正峰新 國泰20年美債反1 鈺邦 展宇 億泰 元大美債7-10反1 杜康-DR 東明-KY 毛寶 富邦H股 陽光能源-DR 海悅 燁興 富邦歐洲 燿華 中鴻 FH彭博高收益債 浩鑫 聚亨 FH彭博新興債 銘旺科 千興 味全 吉祥全 威致 宏洲 圓展 首利 嘉裕 傳奇 麗正 東華 東科-KY 東訊 大東 亞弘電 華泰 立益 陞泰 茂矽 佳和 華友聯 錸德 昶和 愛山林 廷鑫 三洋紡 潤弘 倫飛 瑞利 華園 威盛 樂士 遠雄來 銘旺科 正峰新 夏都 統懋 億泰 新天地 翔耀 毛寶 欣欣 太空梭 燁興 統領 新利虹 中鴻 客思達-KY 華映 聚亨 阿瘦 吉祥全 千興 友佳-DR 憶聲 威致 一零四 科風 首利 欣天然 建碁 麗正 新海 和鑫 東訊 欣高 力特 華泰 全國 喬鼎 茂矽 台數科 正達 錸德 基勝-KY 晟鈦 廷鑫 潤泰材 弘憶股 倫飛 波力-KY 新世紀 威盛 泰昇-KY 誠創 銘旺科 吉源-KY 嘉威 統懋 力銘 翔耀 亞太電 太空梭 達能 新利虹 清惠 華映 慧友 吉祥全 捷泰 憶聲 互億 科風 天瀚 建碁 迅杰 和鑫 華上 力特 元晶 喬鼎 華冠 正達 裕豐 晟鈦 寶徠 弘憶股 日勝生 新世紀 台船 誠創 東森 嘉威 台南-KY 力銘 康師傅-DR 亞太電 聖馬丁-DR 達能 神州-DR 清惠 耀傑-DR 慧友 同方友友-DR 捷泰 晨訊科-DR 互億 友佳-DR 天瀚 陽光能源-DR 迅杰 精熙-DR 華上 中福 元晶 雷虎 安集 中視 華冠 秋雨 裕豐 慶豐富 寶徠 日勝生 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富