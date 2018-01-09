新聞

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月09日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23935      5027   476.13  
0059   富邦金融             15045      4973   302.53  
0058   富邦發達              7401      4196   176.38  
0051   元大中型100          10960      9500   115.37  
0055   元大MSCI金融         32429     38154    85.00  
00704L 台新MSCI台灣正2       4230      5378    78.65  
00714  群益道瓊美國地產      3502      4567    76.68  
0054   元大台商50            9142     12124    75.40  
00657  國泰日經225           4462      6028    74.02  
00707R 元大S&P日圓反1        4159      5855    71.03  
00702  國泰標普低波高息      9200     13688    67.21  
0052   富邦科技              3778      6000    62.97  
00691R 兆豐藍籌30反1         2855      4606    61.98  
0053   元大電子              3734      6988    53.43  
00705R 台新MSCI台灣反1       3655      7315    49.97  
00698L 元大美債7-10正2       2751      5649    48.70  
00692  富邦公司治理         49987    114280    43.74  
00699R 元大美債7-10反1       2385      5714    41.74  
00635U 元大S&P黃金          21679     53014    40.89  
00688L 國泰20年美債正2       1746      4615    37.83  
00663L 國泰臺灣加權正2       2441      6809    35.85  
0061   元大寶滬深          156691    446616    35.08  
00689R 國泰20年美債反1       1831      5389    33.98  
006206 元大上證50           52088    154778    33.65  
00652  富邦印度              3534     11035    32.03  
00667  元大韓國              1634      5429    30.10  
00649  FH香港                3016     10772    28.00  
00634R 富邦上証反1          15058     57256    26.30  
008201 BP上證50               690      2749    25.10  
006207 FH滬深               42720    174892    24.43
留言載入中...

相關新聞