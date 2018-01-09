◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月09日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23935 5027 476.13 0059 富邦金融 15045 4973 302.53 0058 富邦發達 7401 4196 176.38 0051 元大中型100 10960 9500 115.37 0055 元大MSCI金融 32429 38154 85.00 00704L 台新MSCI台灣正2 4230 5378 78.65 00714 群益道瓊美國地產 3502 4567 76.68 0054 元大台商50 9142 12124 75.40 00657 國泰日經225 4462 6028 74.02 00707R 元大S&P日圓反1 4159 5855 71.03 00702 國泰標普低波高息 9200 13688 67.21 0052 富邦科技 3778 6000 62.97 00691R 兆豐藍籌30反1 2855 4606 61.98 0053 元大電子 3734 6988 53.43 00705R 台新MSCI台灣反1 3655 7315 49.97 00698L 元大美債7-10正2 2751 5649 48.70 00692 富邦公司治理 49987 114280 43.74 00699R 元大美債7-10反1 2385 5714 41.74 00635U 元大S&P黃金 21679 53014 40.89 00688L 國泰20年美債正2 1746 4615 37.83 00663L 國泰臺灣加權正2 2441 6809 35.85 0061 元大寶滬深 156691 446616 35.08 00689R 國泰20年美債反1 1831 5389 33.98 006206 元大上證50 52088 154778 33.65 00652 富邦印度 3534 11035 32.03 00667 元大韓國 1634 5429 30.10 00649 FH香港 3016 10772 28.00 00634R 富邦上証反1 15058 57256 26.30 008201 BP上證50 690 2749 25.10 006207 FH滬深 42720 174892 24.43