2017年12月國内手機市場出貨量4261.2萬部 同比降32.5%

中國信息通信研究院公布2017年12月國内手機市場運行分析報告。報告顯示，2017年12月，國内手機市場出貨量4261.2萬部，同比下降32.5%;上市新機型90款，同比下降28.6%。1-12月，國内手機市場出貨量4.91億部，上市新機型1054款，同比分别下降12.3%和27.1%。

報告還顯示，2017年12月，4G手機出貨量4041.2萬部，上市新機型57款，同比分别下降33.1%和46.7%，占比分别為94.8%和63.3%。1-12月，4G手機出貨量4.62億部，上市新機型810款，同比分别下降11.0%和34.6%，占比分别為94.1%和76.9%。

12月份出貨的4G手機中，全制式手機占比89.4%。從4G手機支持的網絡制式來看,FDD、TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000網絡制式的占比分别為98.8%、99.5%、98.4%、89.6%。

2017年12月，國産品牌手機出貨量3560.2萬部，同比下降36.4%，占同期國内手機出貨量的83.5%;上市新機型83款，同比下降31.4%，占同期國内手機上市新機型數量的92.2%。1-12月，國産品牌手機出貨量4.36億部，同比下降12.4%，占同期國内手機出貨量的88.8%;上市新機型985款，同比下降28.7%，占同期國内手機上市新機型數量的93.5%。

2017年12月，智能手機出貨量為4036.1萬部，同比下降33.2%，占同期國内手機出貨量的94.7%，其中Android手機出貨量3191.4萬部。1-12月，智能手機出貨量為4.61億部，同比下降11.6%，占同期國内手機出貨量的93.9%，其中Android手機出貨量3.83億部。

2017年12月，上市智能手機新機型58款，同比下降45.8%，占同期手機新機型總量的64.4%，支持Android操作系統的53款。1-12月，上市智能手機新機型799款，同比下降35.8%，占同期新機型數量的75.8%，其中支持Android操作系統的623款。

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