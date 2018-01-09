【MORNINGSTAR】能源與金融產業展望

作者：Joe Gemino, CPA & Michael Wong, CFA, CPA

◆原油庫存總量可望於今年再次上升

OPEC 一如預期的在去年 11 月 30 日宣佈延長減產協議至今年年底；然而，此項減產協議能發揮的效果，可能低於其成員國家的預期。由於美國颶風風災的影響，以至於相當多鑽油平台活動被迫暫停，且頁岩油生產因此中斷數月，並造成能源供需失衡危機暫時降溫的錯覺。晨星美國股票分析師的 Joe Gemino 指出，在美國能源業者再次啟動生產、利比亞及奈及利亞增產的前提下，不論 OPEC 成員國家是否落實協議的減產目標，都可能導致原油庫存總量於 2018 年再次上升。

尤其，目前的能源價格已大幅提高美國頁岩油生產業者增產的意願；且在未來成本通膨前景不會改變的假設下，Gemino 預期美國頁岩油業者仍將加速增產。因此，除非美國頁岩油生產業者能更有紀律，或者 OPEC 成員國願意讓美國能源業者擴大市佔率，否則，能源市場前景不容樂觀；而前述二種情形發生的機率，幾乎為零。

目前美國水平鑽油機 (horizontal rig) 數量低於 2014 年高點的水平，然鑒於美國能源業者生產效率與產能的顯著提高，以至於美國業者足以連續數年保持強勁的產能成長；尤其，美國頁岩油業者的一級油田，仍具長期開採機會。此外，生產力與效率仍可望進一步提升的預期心理，得以降低任何來自於油品服務業者的成本通膨上升的衝擊，並對規模較小的生產者之損益平衡設定上限。

因此，晨星認為今年美國頁岩油的產量將超過預期；且能源產業無法快速因應眼前的危機，此乃起因於許多鑽油平台是在簽定了固定使用期限的合約、嚴苛的解約條件與罰款之前提下運作。且在鑽油平台數量減少的環境中，在重新鑽一油井到正式量產的過程中，會產生額外的成本。更長遠來看，晨星認為頁岩油業者的損益平衡點下降，意味著成本較以往為低的能源價格環境，可望持續。

◆英國銀行業者全數通過壓力測試

晨星美國股票研究董事 Michael Wong 指出，全球金融服務業者的價值處於合理水平。從近期到中期的企業獲利成長將取決於金融機構在利率上升的環境中，扣除掉融資成本之後，能獲得多少的額外利潤。另方面，對於再保險業者來說，美國接連出現的颶風災損、墨西哥地震等天災，都是無法忽視的重大事件。即便它們的確是近代史上重大的天災事件，然我們不認為天災造成的災損，足以對再保險業者產生資本損失，或促使業者因此調高保費。

此外，英國央行於 2014 年開始對其金融機構的資本結構進行壓力測試，而去年公佈的測試報告顯示，這是首次該國金融機構不需要強化其資本結構的結果；而許多英國金融機構都因此喘口大氣。其中，又以過往數年屢屢未能通過的皇家蘇格蘭銀行為最。

英國央行於去年的壓力測試中，採用一個比全球金融海嘯更為險峻的經濟環境假設條件：GDP 大幅萎縮 4.7%、央行利率水平為 4%、地產價格下降 33%。去年的測試結果顯示，即便在前述經濟衰退的嚴峻環境中，英國的銀行仍能保持放款活動。換言之，相較於 10 年前，英國金融機構的財務體質已大幅改善並增強。

去年的壓力測試顯示，英國銀行的 Tier 1 數值下降至 8.3%，高於 2008 年金融海嘯的 4.5%，且高於英國央行設定的最低水平。此外，在 2016 年的壓力測試中，匯豐、Lloyds、Nationwide、Santander SA U.K.、渣打銀行皆滿足英國央行的最低資本要求，而巴克萊銀行與皇家蘇格蘭銀行則未能通過測試。所幸，所有英國的銀行於 2017 年都順利通過壓力測試。Wong 故而指出，去年壓力測試的結果，在英國脫歐所帶來的不確定之環境中，有利增強投資人對英國銀行業的信心。

◆歐洲銀行業者陸續成立 fintech 基金

除此之外，我們之前已指出，fintech 業者與零售銀行之間的合作程度越來越高；且此趨勢未曾中斷過。在去年於荷蘭阿姆斯特丹舉行的歐洲零售銀行研討會中，主題即圍繞在 fintech 與銀行業者之間的合作。

事實上，歐洲的許多銀行已陸續建立起 fintech 基金，以有助推廣此方面的活動。舉例來說，荷蘭的 ING 於去年 10 月即宣佈成立 ING 創投 (ING Ventures)，預計將對 fintech 企業挹注達約 3 億歐元的資金，且 ING 表示，此創投基金將用於加速數位化與創新的腳步，更預期將於未來數年擴大此基金的規模。

儘管規模相對較小，其他荷蘭的銀行 ABN AMRO、Rabobank 同樣成立了 fintech 基金。我們預期歐洲的銀行將於未來數季，為追上科技與創新的腳步，在這方面的活動會越來越多，以期增加它們在數位化領域的能見度，並進而降低成本。

(本文由晨星美國撰寫，晨星台灣編譯)

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