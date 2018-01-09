【MORNINGSTAR】基金市場週報 (截至01月05日)

由於全球景氣復甦的樂觀情緒之影響，上週全球投資市場普遍收紅；其中，美國股市雖受到其官方就業數據低於預期的干擾，然另受到科技類股、國際原油價格上揚的影響，美國股市收紅。歐洲市場雖受到歐盟金融市場法規新制上路的干擾，然區域經濟保持復甦、能源價格上揚，歐元區藍籌 50 指數得以紅盤坐收。新興市場則另受到中國經濟樂觀訊息的帶動而表現較為突出。上週，整體台灣核備銷售的股票型基金美元報酬率為 2.69%，債券型基金美元報酬率為 0.66%。

◆美洲

美國聯準會公佈去年 12 月份的會議紀錄顯示，多數決策官員對美國利率前景，傾向鷹派的態度。去年 12 月的 ISM 製造業指數優於前月，也優於預期，且為近 14 年來的高點；ADP 公佈同期的新增民間就業人數則為去年 3 月以來的高點；然勞動部公佈同期的新增非農就業人數，受到百貨零售銷售就業機會減少的拖累而低於預期，惟失業率保持在 4.1%，持續為 2000 年以來的低點；同期的薪資年增率則升至 2.5%。即使美國官方公佈的新增非農就業人數未如預期，然由於市場對經濟前景保持樂觀、科技類股上揚的影響，美國股市於 2018 年首週即以收紅結束；美國三大指數漲幅在 2.33%－2.6% 之間；羅素 2000 指數則上揚 1.6%；美國股票型基金組別美元報酬率介於 1.45%－3.07% 之間。

巴西去年 12 月貿易順差金額優於預期，而 2017 年貿易順差金額則年增 40.5%，優於 2016 年，反映該國經濟保持復甦；然該國去年的地產價格卻首次於近 10 年來出現下滑，顯示其房地產市場仍存有風險。在全球經濟前景樂觀、中國製造業採購經理人指數擴張的利多消息影響下，上週巴西股匯雙漲，巴西 Ibovespa 指數於上週上漲 3.49%，巴西里拉升值則有利巴西股票型基金組別美元報酬率升至 5.37%，並成為 2018 年首週表現最佳的基金組別。巴西、墨西哥股市收紅，拉丁美洲股票型基金組別美元報酬率為 4.39%。

◆歐洲

歐盟統計局公佈去年 12 月份通膨年增率較前月下降至 1.4%，而 11 月份的工業生產價格則月增 0.6%、年增 2.8%。歐元區去年 12 月 Markit 綜合 PMI 終值則優於 11 月與初值，來到 58.1，並為 2011 年 2 月以來的高點；若以國家來看，愛爾蘭、法國、德國則依序為擴張最快速的前三個國家。儘管歐盟於元旦後落實金融市場新規 (MiFID II)，然能源價格上揚、美股收高，英國與瑞士股市上揚，加上區域經濟持續擴張，有利歐元區藍籌 50 指數於上週收紅，歐洲股票型基金組別美元報酬率介於 1.82%－3.55% 之間。即使義大利面臨國會重選，然由於該國 8－10 月份的預算赤字來到低點，反映歐元區經濟成長有利該國降低赤字成長速度，加上國際投資市場開年的樂觀氣氛，以至於義大利 MIB 指數於上週上漲 3.01%，表現較為突出，義大利股票型基金組別美元報酬率為 3.86%。其餘歐元區單一國家基金組別美元報酬率在 3.26%－3.56% 之間。

美國上週遭逢炸彈氣旋的侵襲，氣溫急降，帶動能源需求上升之前景、伊朗地區依舊動盪不安、OPEC 持續減產的各項因素，促使布蘭特原油價格已突破每桶 65 美元的價位，並於上週上揚 1.12%。國際能源價格上漲、全球景氣樂觀氣氛帶動新興市場股市表現，俄羅斯 RTS 指數於上週上漲 5.67%，俄羅斯股票型基金組別美元報酬率為 5.36%。國際投資市場的樂觀氣氛，帶動俄羅斯、匈牙利、波蘭等新興歐洲國家股匯市雙漲，有利新興歐洲股票型基金組別表現，美元報酬率上升至 4.59%。

◆亞洲

中國去年 12 月的財新製造業 PMI 指數優於前月，上升至 51.5，且為近 4 個月以來最佳表現；中國統計局公佈 2016 年全年經濟成長率則保持在 6.7%。新年甫始，中國經濟面消息樂觀，加上雄安新區、京津冀一體化、上海自貿區等政策相關類股的帶動，有利中國 A 股收紅，中國上證 A 股、深證 A 股於上週分別上揚 2.56%、2.23%，紅籌股與國企股亦雙雙以上揚結束，中國股票 - A 股、中國股票型基金組別美元報酬率分別 3.02%、3.97%。

全球景氣復甦、投資市場氣氛樂觀、外資收假，有利台股收紅，台灣加權股價指數於上週上揚 2.23%，台灣大型股票型、台灣中小型股票型基金組別美元報酬率分別為 3.58%、4.64%。

越南製造業 PMI 於去年 12 月上升至 52.5，且為近 3 個月最高的表現；且企業信心為近 9 個月的高點，消費者需求增加有利接下來 12 個月的生產活動可望提高。越南 VN 指數於上週上揚 2.89%，越南股票型基金組別美元報酬率為 4.32%(僅一檔)。此外，鑒於全球新興市場股匯市於上週雙雙上揚，推升全球新興市場中小型股票型基金組別美元報酬率至 4.3%。

◆產業股票型基金組別表現

美國科技類股於上週上揚，有利歐亞科技類股表現，產業股票 - 科技基金組別美元報酬率為 4.31%，成為表現最佳的產業股票型基金組別。反觀，全球景氣復甦、美國利率走升的前景，不利防禦型的公用事業類股表現，產業股票 - 公用事業基金組別美元報酬率為負 0.14%，為上週表現最差的產業股票型基金組別。即使美國房地產價格保持上揚，然受到聯準會利率走升的預期心理影響，不利房地產 - 北美（間接）基金組別表現，美元報酬率為負 1.97%，成為上週表現最差的基金組別。房地產 - 其他（間接）基金組別美元報酬率為負 0.8%。

◆債券型基金組別表現

新年開年投資氛圍樂觀、美國 ADP 就業數據優於預期、聯準會會議紀錄訊息偏鷹派之故，促使美國 10 年期公債殖利率於上週上升至 2.47%；另方面，歐洲央行釋出購債計劃可能不會延續到 2019 年的訊息，加上歐盟金融市場新制於元旦後生效的影響，以至於德國 10 年期公債殖利率於上週下降至 0.44%。儘管能源價格上揚，然歐美公債價格交叉表現，不利通膨連結債券表現，上週彭博巴克萊通膨連結債券指數報酬率為負 0.05%；然英鎊升值，推升全球通膨連結債券 - 英鎊對沖基金組別美元報酬率上升至 0.34%，美元通膨連結債券型基金組別美元報酬率為負 0.26%，其餘通膨連結債券型基金組別美元報酬率介於 0.04%－0.19% 之間。

布蘭特原油價格與全球股市普遍上揚，有利高收益債市表現，美國美銀美林全球高收益債券指數報酬率為 0.76%；另由於澳幣、加幣、紐幣等幣別於上週兌美元升值，推升高收益債券 - 其他對沖基金組別美元報酬率上升至 1.1%，其餘高收益債券型基金組別美元報酬率介於 0.53%－0.95% 之間。僅管聯準會釋出偏鷹派的信號，然中國製造業採購經理人指數持續擴張、巴西去年貿易順差優於前年，與樂觀的投資市場氛圍，有利新興市場債表現，摩根全球新興市場債指數報酬率 0.34%；新興市場債券型基金組別中，鑒於新興市場貨幣普遍升值，推升全球新興市場債券 - 本地貨幣基金組別美元報酬率至 1.88%，成為上週表現最佳的債券型基金組別；其餘新興市場債券型基金組別美元報酬率介於 0.61%－0.99% 之間。

上週全球股市普遍收紅，有利可轉換債券型基金表現，加上歐元升值的影響，可轉換債券 - 歐洲基金組別美元報酬率上升至 1.65%；其餘可轉換債券型基金組別美元報酬率介於 0.5%－1.51% 之間。

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