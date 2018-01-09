耐世特電動助力轉向系統 產量突破5千萬大關

隨心操控的引領者、全球領先的轉向及傳動系統供應商耐世特汽車系統今日宣佈其電動助力轉向系統（EPS）產量已突破 5000 萬件大關，節省的燃油能夠填滿超過 7500 個奧運會標準泳池。



耐世特電動助力轉向系統能夠為任何駕駛場景提供可靠的轉向控制，並顯著降低燃油消耗。據測算，耐世特電動助力轉向系統能夠減少高達 6% 的油耗以及高達 8 克 / 公里的二氧化碳排放量。



從小型轎車到全尺寸皮卡，耐世特為全球範圍的各種車型提供先進的電動助力轉向系統。通過中央計算機收集數據並發送給轉向器，電動助力轉向系統將數據轉化為機械轉向功能，從而實現可靠的轉向控制。



為先進駕駛輔助系統（ADAS）賦能



耐世特電動助力轉向系統全球產品線副總裁 Steve Spicer 表示：「事實上，電動助力轉向系統是實現車道保持、泊車輔助、主動回正、交通擁堵輔助等先進駕駛輔助系統功能的關鍵技術。兼容先進駕駛輔助系統的電動助力轉向系統能夠為半自動和完全自動駕駛中更加先進的安全功能奠定基礎。」



除了支持先進安全功能之外，電動助力轉向系統還能夠通過軟件和算法對駕駛員的駕駛體驗進行定制化設計，為整車製造商打造其一致的、理想的、品牌化的體驗。換言之，耐世特可以對電動助力轉向系統的算法進行定制，讓一台「肌肉車」的轉向手感更「肌肉」，讓「豪華車」的手感更「豪華」。



先進轉向軟件：比世界上第一架航天飛機更複雜



耐世特正不斷研發更先進的轉向系統，其軟件也相應地變得更為複雜和成熟。例如：



一套標準的耐世特電動助力轉向系統需要大約 430 萬行代碼



耐世特線控轉向技術則更複雜 -- 需要大約 1350 萬行代碼



與之相比，世界上第一架航天飛機僅需要 40 萬行代碼！



全球市場份額節節攀升



目前，耐世特是北美第一大轉向系統供應商。得益於 6% 的全球增長率，耐世特在全球轉向系統市場的排名從第五位躍升至第三位 [1]。早在 1999 年，耐世特就首次推出 12 伏電動助力轉向系統。現如今，耐世特的電動助力轉向系統覆蓋了美國市場 90% 的全尺寸卡車，以及歐洲市場四分之一的小型汽車。



Spicer 表示：「耐世特電動助力轉向系統市場份額的節節攀升得益於我們產品組合的深度和廣度，全球化的製造佈局，以及自主的設計、生產與驗證能力。目前，轉向系統在當今和未來移動出行中扮演的角色正在不斷演化，我們很榮幸能成為這一光明前景的重要組成部分。」



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』