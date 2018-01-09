京信通信與中東Ooredoo Group簽署巨額基站天線協議

香港 2018 年 1 月 9 日電 / 美通社 / -- 全球領先的無線解決方案供應商京信通信系統控股有限公司 (「京信通信」，香港股份代號：2342) 宣佈獲 Ooredoo Group (「Ooredoo」) 列為基站天線首選供應商。Ooredoo 是首屈一指的跨國電信運營商，總部設於卡塔爾多哈，業務範圍遍及中東、北非和亞洲。



京信通信與 Ooredoo 簽訂為期五年的集團層面全球框架協議，並即時生效。根據協議，京信通信將為 Ooredoo 提供大組量基站天線及相關配套產品，如跳線、合路器、耦合器和分工器等，服務涵蓋多達十個區域市場。未來五年內，這些設備將有助提升及擴大 Ooredoo 的宏網絡能力，為終端用戶、企業和政府機構提供無處不在的 2G、3G、4G 和 5G 連接。







隨著精通數碼科技的年輕一代愈趨移動為先，加上市場不斷湧現價格相宜的智能手機，中東及北非地區已迅速成為先進移動寬頻網絡的新樞紐。預計在 2016 至 2022 年期間，該區的移動寬頻網絡用戶將由 11 億增至 26 億，升幅近 140%1。







中東地區的移動寬頻運營商為此正面臨運營及技術上的壓力。為了能持續改善服務，為用戶提供最佳體驗，移動網絡須隨之升級，包括引入基站天線的最新技術及相關的配套產品。







京信通信執行董事兼高級副總裁及京信通信國際總裁楊沛燊先生表示：「京信通信非常榮幸成為 Ooredoo 首選基站天線供應商。能夠簽訂此合同，是基於我們自 2011 年起成功與 Ooredoo 合作，提供一站式室內覆蓋解決方案。今天我們的夥伴關係更取得突破性進展，將合作範圍延展至全球十大市場，其中覆蓋中東地區七個主要市場。」







楊先生補充：「作為擁有卓越研發能力的全球領先無線解決方案供應商，我們堅信，京信通信的基站天線解決方案及相關的配套產品，將協助類似 Ooredoo 的移動網絡供應商提升網絡效能，從而為終端用戶提供極速、穩定及暢通無阻的移動網絡服務，促進中東地區智能通訊連接的發展。」







Ooredoo Group 副行政總裁 Waleed Al Sayed 先生表示：「我們很高興宣布與領先的無線解決方案供應商京信通信達成新的協議。在這項協議中部署新的天線，支持更高階扇區化、載波增加、載波聚合和 massive MIMO 等的潛在有利技術，將有助我們將無線網絡從 2G 升級到 5G 技術。通過這項協議，Ooredoo 能夠使用最先進的天線，為我們的客戶提供極速連接，使他們享受更佳的互聯網體驗。」











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