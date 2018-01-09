匯豐：恆指仍有上升空間惟需警惕第一季或出現調整

恆指突破31000點，再創10年新高，匯豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，去年港股「大牛市」主要是與環球股市復甦同步及企業盈利所推動，當中MSCI中資股盈利增長接近15%、港股則有約7%，在企業盈利持續增長下，相信恆指仍有上升空間，惟需注意美聯儲或於三月加息及稅改等不明朗因素，第一季恆指波動性料會加劇及出現調整。

她又指，今年環球市場進入「慢牛」階段，加上環球流動性充裕，國內投資者對增加多元資產配置的需求上升，環球資金及「北水」仍傾向流入港股，不過今年股票回報差異化或會擴大，建議投資者以基本因素挑選股份，首推中資股及H股。



匯豐私人銀行亞洲投資策略員何偉華則指，今年首選投資主題將圍繞亞洲中產消費、中國創新科技、中資金融及「一帶一路」基建四大範疇，並看好環保、醫療保建、生活質素及創新金融等板塊，至於基本消費股及公用股則較看淡。

滙豐私人銀行今年仍看好風險資產，並維持對環球股票、美元企業債券、新興市場主要貨幣債券持偏高比重配置，並尤其看好亞洲(日本除外)市場，對中國、印度、新加坡、南韓的股票投資組合持偏高比重配置。

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