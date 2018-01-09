【大行報告】交銀：龍源電力(00916-HK)年度風力發電量符預期 評級買入

交銀國際發布研究報告指，2017年12月，龍源電力(00916-HK)總發電量45.21億千瓦時，同比增長13.93%，其中風電發電量同比增長20.02%，火電發電量同比減少2.78%，其他可再生能源發電量同比增加20.66%。截至12月底，2017年累計發電量455.83億千瓦時，同比增長12.35%，其中風電增長14.97%，火電增長5.36%，其他可再生能源減少1.83%。

此外，12月份公司總體棄風率約8.9%，比上年同期下降約4.1個百分點，但比上月提高近2 個百分點。2017全年總體棄風率10.43%，同比下降5.33個百分點。

該行表示，2017年公司風力發電量基本和預測一緻，棄風率大幅下降反映經營環境明顯改善，而該行預計2018年行業經營環境將繼續好轉。

交銀國際維持公司2018/19年每股基本盈利預測及7.02港元的目标價，相當于2017/18年市盈率12.2 倍和9.9 倍，以及2017年市賬率1.08倍。維持買入評級。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)