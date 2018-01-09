內媒：中國2018年將延續強監管態勢 深化整治影子銀行等八領域

路透北京1月9日電，21世紀經濟報道周二報導稱，強監管態勢將在2018年得到延續；銀監會將進一步深化整治銀行業市場亂象，重點圍繞公司治理不健全、違反宏觀調控政策、影子銀行和交叉金融產品風險、不當關聯交易進行利益輸送等八個方面開展整治工作。

報導並援引監管部門權威人士稱，未來將增強監管之間的協調性和穩定性，不僅有一行三會的協調，還有與財政部、審計署等機構的協調；更加突出全面監管、行為監管以提升監管的有效性，加強對網絡技術、雲技術的監管，同時向科技要監管能力。

“讓套利者無利可圖，讓違法違規者得到應有懲處。才能讓銀行樹‘立合規創造效益’的理念，” 報導援引監管部門人士稱，“過去監管部門考慮行業發展較多，當下發展質量的要求超過規模的需要，監管部門也在回歸‘監管姓監’的本來定位。”

報導稱，當前中國銀行業資產規模已躍居全球第一。但在銀行業快速發展的同時，一些風險點有所積聚，突出表現在部分銀行體系資金空轉、層層嵌套規避監管投向限制性行業和領域，跨市場、跨業務交叉風險隱患較高。

因此，在中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段的同時，提升銀行業發展質量成為監管更重要的任務。

針對銀行業發展中的問題，在2015年開展“兩加強，兩遏制”的基礎上，銀監會在2017年初陸續開展“三違反”、“三套利”、“四不當”、“十亂象”等專項治理行動。目前，“三三四十”專項治理收官，各級監管機構發現問題5.97萬個，涉及金額17.65萬億元。

同時，銀監會行政處罰金額及責任人均創下歷史紀錄：2017年銀監系統做出行政處罰決定3,452件，罰沒29.32億元人民幣，處罰責任人員1,547名，270名相關責任人取消一定期限直至終身銀行從業和高管任職資格。

此外，針對結構嵌套、資金空轉、規避監管較為突出的表外、同業和理財領域，經過整頓，其不規範行為得到初步遏制。銀行間相互購買、代持理財產品現象得到緩解。

銀監會數據顯示，截至2017年11月末，理財產品特別是同業理財累計凈減3萬億元，理財中的委外投資較年初減少5,888億元。

表外業務逐漸回歸表內，“影子銀行”行為有所遏制，委托貸款中的“金融機構委托貸款”同比少增889億元，表外業務增速由過去的50%以上降到19%。商業銀行同業資產負債自2010年來首次收縮，余額分別比年初減少2.8萬億元和8,306億元。

新年伊始，銀監會在彌補監管短板方面動作頻頻。上周先後出台商業銀行股權管理辦法、委托貸款管理辦法、大額風險暴露管理辦法，加強相關業務監管。

人民日報周一刊登文章稱，新一年嚴監管依然是金融領域的主題；加強對薄弱環節的監管，並不是一刀切的盲目嚴監管，必須制定好“遊戲規則”，避免“真空地帶”，既不留白、無死角，也不碰頭、不疊加，避免重覆監管和監管空白並存。

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