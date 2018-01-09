聯發科全面搶攻AI平台月營收衰退股價不跌反漲

美國消費性電子展 CES 2018 今（9）日登場，聯發科宣布為跨平台消費性電子產品推出 NeuroPilot 人工智慧平台與技術，另外也指出正著手升級新一代家庭娛樂平台，推出 4K dongle 晶片平台 MT8695、MT8516 系統化模組與智慧顯示解決方案，為未來的智慧家庭中的消費性電子產品帶來人工智慧語音及人工智慧影像的辨識及控制功能。

美國消費性電子展 CES 2018 於拉斯維加斯登場，會場聚焦車用電子、AI（人工智慧）、AR（擴增實境）與 VR（虛擬實境）最新技術與應用內容。聯發科推出 NeuroPilot 平台，推動終端裝置的 AI 運算與應用，要將 AI 帶入廣泛的消費性科技產品內，從智慧型手機、智慧家庭到自動駕駛汽車等，而目前一年約有 15 億台消費性電子產品採用聯發科晶片。

產業分析師預測 AI 產值將於 2023 年超越 140 億美元，各平台裝置製造商也正致力於使 AI 應用於更多裝置，因而需要可展現高效運算處理能力、維持電池壽命，又具備經濟效益的解決方案，甚至連網裝置也被要求加快反應時間。聯發科副總經理暨家庭娛樂產品事業群總經理游人傑表示，2018 年是消費型終端產品邁向下一波創新的新紀元，AI 很快就會變成消費者的日常體驗。

因此，聯發科以市場與技術的需求出發，所推出的 NeuroPilot AI 平台著重以下幾點，包括成為終端 AI 的推動者、提升終端 AI 的運算效率、在多樣化產品平台上利用 AI 提升功能與品質、支援主流 AI 架構，以及提供軟、硬體整體解決方案。

而為著手升級新一代家庭娛樂平台，聯發科也推出 4K dongle 晶片平台 MT8695、MT8516 系統化模組與智慧顯示解決方案，為未來的智慧家庭中的消費性電子產品帶來人工智慧語音及人工智慧影像的辨識及控制功能。

其中，聯發科為智慧家庭系統提供智慧語音助理晶片解決方案具有領導地位，包括 Amazon Alexa、Google Assistant、阿里巴巴及百度，涵蓋全球智慧語音助理市場內的多個品牌。有基於此，聯發科擴大語音辨識技術及應用於各式智慧家庭設備，可讓裝置開發人員及製造商更快速得為多元化智慧家庭裝置，如智慧鬧鐘、火災警報器及其他小型智慧家用裝置，添加 AI 語音辨識及控制功能。

聯發科昨（8）日 2017 年 12 月合併營收為 186.52 億元，月減 12.65%、年減 10.06%。累計第 4 季合併營收達 604.03 億元，雖季減 5.1%，但達中低標水準。2017 年全年營收達 2382.16 億元，雖年減 13.54%，但仍符合市場先前預期的年減雙位數水準。今（9）日聯發科股價不跌反漲，午盤漲 1.68%，來到 303 元。

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