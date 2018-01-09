【大行報告】瑞信料今年樓價僅升3% 首選長實(01113-HK)等

瑞信發表報告表示，香港房地産市場整體需求及價格增長自2017年起減慢，實體市場料將進一步放緩，預期2018年樓價升幅僅3%，估計2018年上半年升幅為5%，因加息風險及庫存持續增加。

該行指，2017年香港有1.86萬個一手單位沽出，較2013至2017年平均1.91萬個單位少3%，而2018年土地供應可件2.43萬個單位，按年升21%，以及高出目标35%，料長遠將為價格升幅帶來壓力。

瑞信認為，香港住宅樓宇庫存增加反映需求下降，加上土地供應上升及加息因素，料行業已接近上升周期尾聲，建議投資者宜重選股，行業首選長實集團(01113-HK)及新世界(00017-HK)，給予「跑赢大市」評級，目标價分别為81.9元及14.7元；其次為新鴻基地産(00016-HK)及恒基地産(00012-HK)，給予「中性」評級。而會德豐(00020-HK)及嘉里(00683-HK)則給予「跑輸大市」評級。

此外，該行上調對美聯(01200-HK)投資評級，由「跑輸大市」升至「中性」，將目标價由2.1元上調至2.7元。

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