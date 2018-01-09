「2017 年中國融資大獎」頒獎禮舉行 逾150家企業及個人獲獎

昨日由本港財經雜誌《中國融資》主辦的「2017 年中國融資大獎」頒獎典禮及慶祝晚宴於香港四季酒店舉行。現場有超過150家優秀公司高管代表、金融機構代表、以及包括中聯辦副主任何靖、中聯辦經濟部副部長金萍、香港中資證券業協會會長譚岳衡、香港股票分析師會主席鄧聲興和香港特許秘書公會總裁孫佩儀等在內的多位政商界名流均出席活動。

據了解，本屆「中國融資大獎」設立了最佳上市公司大獎、年度最佳IPO獎、最佳投資者關係獎、年度最佳品牌價值獎、年度最佳企業領袖獎等18個年度獎，包括中國工商銀行(01398-HK)、聯想控股(03396-HK)等在內的共200餘家公司及個人獲獎。

《中國融資》雜誌社社長汪長禹先生於活動現場致辭，「非常感謝獲獎公司在 2017 年為香港資本市場作出的卓越貢獻。踏入 2018 年，香港將會面對更多的機遇和挑戰，但我們深信，香港市場能憑藉自身競爭優勢及市場活力衝破所有難關。」

自 2015 年起，《中國融資》雜誌於每年1月舉辦「中國融資大獎」，致力於評選出中港企業中的優秀典範並給予其嘉許。獎項評選過程綜合了專業金融證券機構提供的客觀資料指標、聯合主辦機構及專家評審顧問團三方的意見。

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